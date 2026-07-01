El partido entre la Selección Mexicana y Ecuador, disputado el pasado 30 de junio en el Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca), no solo dejó la clasificación del Tri a los octavos de final del Mundial 2026, sino que también reunió a varias figuras del espectáculo que llamaron la atención de los aficionados.

Ángela Aguilar y Christian Nodal

Entre los asistentes estuvieron Christian Nodal y su esposa, Ángela Aguilar, quienes disfrutaron del encuentro desde uno de los palcos. La pareja estuvo acompañada por los padres de la cantante, Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez, quienes vivieron con entusiasmo la victoria de la selección mexicana por 2-0 sobre Ecuador.

Durante el encuentro, Pepe Aguilar fue captado sosteniendo una bandera de México, la cual besó en varias ocasiones mientras celebraba los goles del combinado nacional, reflejando la emoción que se vivía en el estadio.