El partido entre la Selección Mexicana y Ecuador, disputado el pasado 30 de junio en el Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca), no solo dejó la clasificación del Tri a los octavos de final del Mundial 2026, sino que también reunió a varias figuras del espectáculo que llamaron la atención de los aficionados.
Ángela Aguilar y Christian Nodal
Entre los asistentes estuvieron Christian Nodal y su esposa, Ángela Aguilar, quienes disfrutaron del encuentro desde uno de los palcos. La pareja estuvo acompañada por los padres de la cantante, Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez, quienes vivieron con entusiasmo la victoria de la selección mexicana por 2-0 sobre Ecuador.
Durante el encuentro, Pepe Aguilar fue captado sosteniendo una bandera de México, la cual besó en varias ocasiones mientras celebraba los goles del combinado nacional, reflejando la emoción que se vivía en el estadio.
Belinda y Miguel Bosé
En otro de los palcos también estuvo presente Belinda, expareja de Christian Nodal. La cantante asistió junto a sus padres, su hermano y el cantante español Miguel Bosé. A través de sus redes sociales compartió algunos momentos de la celebración tras los dos goles de México, mostrando su entusiasmo por el resultado.
Al finalizar el compromiso, Belinda fue la encargada de entregar el trofeo Superior Player of the Match al delantero Julián Andrés Quiñones, autor del primer gol del encuentro y una de las figuras más destacadas del partido.
Diego Boneta y Renata Notni
Otra de las sorpresas de la jornada fue la presencia de los actores Diego Boneta y Renata Notni. La expareja fue captada en el estadio disfrutando del compromiso, lo que rápidamente generó comentarios en redes sociales y despertó rumores sobre una posible reconciliación.
Hasta el momento, ninguno de los dos actores se ha pronunciado sobre las especulaciones relacionadas con su vida sentimental, por lo que no existe confirmación de un posible regreso. Mientras tanto, las imágenes de ambos en el mismo evento continúan dando de qué hablar entre sus seguidores, en una noche en la que el fútbol y las celebridades compartieron protagonismo...