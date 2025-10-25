¿Ángela Aguilar está embarazada? Kunno habla de los rumores

Desde el primer momento, el matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal se ha convertido en blanco de comentarios debido a las noticias que han girado a su alrededor, especialmente las que tienen que ver con Cazzu, expareja del intérprete.

La mexicana haría su gira ‘Libre Corazón Tour 2025’ y como parte de la misma, tenía varias fechas en Estados Unidos, sin embargo, seis de estas han sido anunciadas como canceladas, lo que ha sorprendido a sus seguidores.

Ángela Aguilar: rumores de embarazo

Tras la noticia, los usuarios de Internet, entre los cuales están sus más de 10 millones de seguidores en Instagram, se han cuestionado las razones, pues aún no hay una declaración confirmada por parte de la joven, su esposo o su equipo de trabajo.

En medio de un evento, la prensa cuestionó al respecto a Kunno, famoso influenciador y amigo de la cantante, quien se limitó a decir: “es una sorpresa, hay razones y ya les contaré, pero todavía no puedo decir nada. Son razones de ella que les van a gustar, que les van a alegrar a todos”.

“Ella está muy tranquila, muy feliz y muy emocionada. Nadie merece ningún tipo de odios”, agregó para Sale el Sol. Finalmente, sobre el rumor del embarazo mencionó que cree que es falso, de lo contrario sería uno de los primeros en enterarse, pero no lo haría público a los medios.

¿Qué conciertos canceló Ángela Aguilar?

El 16 de octubre y 24 del mismo mes, la mexicana se presentaría en Nueva Jersey, posteriormente, el 1 de noviembre el lugar designado era Indianápolis; 2 de noviembre en Chicago, 14 de noviembre en Carolina del Norte y el 23 de noviembre en Denver, Colorado.

La intérprete de ‘Dime cómo quieres’ no realizará estos shows y quienes tienen boletas para los mismos ya podrían reclamar su dinero en la tiquetera encargada de la venta.