Tatán Mejía y Maleja Restrepo premiaron las mejores Pollo Burger

El Festival del Pollo Colombiano 2025, organizado por la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), se consolidó como uno de los eventos gastronómicos más importantes del país. Esta edición llevó su sabor a ocho ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales, Armenia y Pereira, con la participación de más de 260 restaurantes que compitieron por obtener la preciada Estrella “El Pollo de Oro”.

El evento, realizado entre el 12 y el 21 de septiembre, no solo fue una celebración del sabor, sino también un impulso al sector avícola y restaurantero nacional. La dinámica fue sencilla: cada Pollo Burger tenía un valor único de $19.000, y los comensales podían votar por su favorita escaneando un código QR en el restaurante.

El resultado fue un éxito rotundo. Se vendieron más de 500.000 Pollo Burgers en todo el país, cifra que demuestra la gran acogida del evento entre los colombianos.

Para esta edición, el festival contó con los embajadores Tatán Mejía y Maleja Restrepo, quienes recorrieron las ciudades participantes para conocer de cerca las mejores creaciones y compartir la experiencia con los amantes del pollo colombiano.