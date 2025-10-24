Inicio
Tendencias

Tatán Mejía y Maleja Restrepo premiaron las mejores Pollo Burger

Vie, 24/10/2025 - 19:04
El Festival del Pollo Colombiano 2025 batió récords de ventas y participación con más de 260 restaurantes en ocho ciudades.
Créditos:
KienyKe

El Festival del Pollo Colombiano 2025, organizado por la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), se consolidó como uno de los eventos gastronómicos más importantes del país. Esta edición llevó su sabor a ocho ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales, Armenia y Pereira, con la participación de más de 260 restaurantes que compitieron por obtener la preciada Estrella “El Pollo de Oro”.

El evento, realizado entre el 12 y el 21 de septiembre, no solo fue una celebración del sabor, sino también un impulso al sector avícola y restaurantero nacional. La dinámica fue sencilla: cada Pollo Burger tenía un valor único de $19.000, y los comensales podían votar por su favorita escaneando un código QR en el restaurante.

El resultado fue un éxito rotundo. Se vendieron más de 500.000 Pollo Burgers en todo el país, cifra que demuestra la gran acogida del evento entre los colombianos.

Para esta edición, el festival contó con los embajadores Tatán Mejía y Maleja Restrepo, quienes recorrieron las ciudades participantes para conocer de cerca las mejores creaciones y compartir la experiencia con los amantes del pollo colombiano.

Colombia
Entrevista
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Tendencias
Tatán Mejía y Maleja Restrepo premiaron las mejores Pollo Burger
El Festival del Pollo Colombiano 2025 batió récords de ventas y participación con más de 260 restaurantes en ocho ciudades.
Viajes
Los últimos puentes del 2025: cuándo son y cómo aprovecharlos
Puentes-festivos-2025
Tres fines de semana largos y un festivo navideño cierran el año con nuevas oportunidades para desconectarse.
Colombia
Petro pide investigar grupos que buscan “desestabilizar” Colombia
Presidente Gustavo Petro.
El brigadier general William Rincón recalcó que la Policía es la responsable de "guardar la paz y la tranquilidad".
Colombia
Fiscalía desmantela red del ELN que lavaba dinero narco
Blanqueado de dinero narcotrafico
La Fiscalía informó este viernes que desmanteló un grupo del ELN dedicado a blanquear dinero del narcotráfico.