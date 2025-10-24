Inicio
Los últimos puentes del 2025: cuándo son y cómo aprovecharlos

Vie, 24/10/2025 - 16:58
Tres fines de semana largos y un festivo navideño cierran el año con nuevas oportunidades para desconectarse.
Puentes-festivos-2025
El 2025 entra en su recta final, pero todavía guarda buenas noticias para los que viven contando los días hasta el próximo descanso.
El calendario colombiano aún tiene tres fines de semana largos y un festivo extra en diciembre, ideal para quienes planean un viaje corto, una escapada familiar o simplemente dormir sin culpa.

Y sí, todo gracias a esa vieja conocida que nos ha regalado tantos lunes felices: la Ley Emiliani, que desde 1983 mueve varios festivos al lunes para promover el turismo y permitir que los trabajadores disfruten de fines de semana extendidos.

Lea también: ¿Cuántos festivos tiene Colombia este 2025?

Noviembre: el mes de los puentes

El primer descanso llega con el Día de Todos los Santos, que en 2025 se celebrará el lunes 3 de noviembre. Dos semanas después, el calendario trae otro fin de semana largo: el lunes 17 de noviembre, con motivo de la Independencia de Cartagena.

Ambos puentes marcan el inicio de la temporada de viajes cortos, clima cálido y primeras compras de fin de año.

Diciembre: el “extra” más esperado

El lunes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, llega con un toque especial: coincide con la noche de las Velitas, el 7 de diciembre. Esto significa que muchos colombianos podrán disfrutar de un fin de semana largo y festivo, entre luces, familia y descanso.

Y para cerrar el año, llega la Navidad, el jueves 25 de diciembre. Aunque no genera puente oficial, algunos trabajadores podrán extender el descanso si el viernes 26 se convierte en día libre o de cierre laboral.

El 2025 todavía tiene espacio para cuatro pausas perfectas: tres fines de semana largos y una Navidad que puede transformarse en mini vacaciones. Así que si el año ha sido largo, marca las fechas, planea con tiempo y aprovecha cada puente.

Después de todo, nada como cerrar el año con descanso, viajes y espíritu festivo.

Colombia
