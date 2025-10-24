Inicio
Petro pide investigar grupos que buscan “desestabilizar” Colombia

Vie, 24/10/2025 - 16:36
El brigadier general William Rincón recalcó que la Policía es la responsable de "guardar la paz y la tranquilidad".
Presidente Gustavo Petro.
Créditos:
Presidencia de la República.

El presidente Gustavo Petro pidió este viernes al nuevo director de la Policía, el brigadier general William Rincón, investigar la supuesta entrada a Colombia de grupos que, según él, pretenden "desestabilizar" el país con violencia en las elecciones de 2026.

"Hay que verificar sobre grupos específicos que han entrado al país para intentar desestabilizar, a partir de la violencia en las elecciones, el país", dijo Petro en la ceremonia en la que Rincón asumió como nuevo director de la Policía en reemplazo del general Carlos Triana.

Colombia celebrará elecciones legislativas el 8 de marzo de 2026 y el 31 de mayo será la primera vuelta de las presidenciales, con una segunda ronda el 21 de junio en caso de que sea necesaria.

Petro agregó: "Y nosotros no podemos dejarnos desestabilizar. De alguna manera u otra, Colombia es el faro firme en el Caribe y en los Andes en toda América Latina y faro firme tenemos que seguir siendo. Desestabilizarnos sería desestabilizar toda América Latina y el Caribe y ese no es el propósito de los hijos de Bolívar".

Mientras tanto, el brigadier general Rincón dijo en su discurso que una de las estrategias para mejorar los resultados en el combate al crimen será llamar nuevamente a un grupo de generales retirados de la Policía que, según él, pueden aportar conocimiento y experiencia.

"Vamos a llamar a unos oficiales en el grado de general y, por supuesto, mandos del nivel ejecutivo (...) para que regresen a nuestra institución y aporten experiencia en temas operativos, organizacionales y administrativos, para que nos ayuden a confrontar ese tipo de alta gerencia en seguridad ciudadana", explicó el alto oficial, quien fue llamado del retiro por Petro para que tomara la dirección de la institución.

Rincón recalcó que la Policía es la responsable de "guardar la paz y la tranquilidad": "Aquí me comprometo con cada uno de ellos y mi familia; trabajaremos conjuntamente en beneficio de nuestro amado país. Colombia lo necesita y Colombia lo merece", concluyó. 

