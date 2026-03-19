¿Qué pasa si liquidan las EPS? Médico advierte riesgos para pacientes en Colombia

La propuesta del Gobierno del presidente Gustavo Petro de liquidar las EPS en quiebra ha abierto un fuerte debate en el país sobre el futuro del sistema de salud y, especialmente, sobre el impacto que esta medida tendría en los pacientes.

En entrevista con KienyKe.com, el médico Andrés Felipe Salcedo advirtió que esta decisión no solucionaría los problemas estructurales del sistema y podría generar nuevas dificultades en la atención.

Según explicó, la liquidación de EPS “no es una varita mágica” y no garantiza aspectos fundamentales como la entrega de medicamentos o la mejora en la prestación de los servicios de salud. Por el contrario, señaló que podría aumentar las barreras de acceso para los usuarios.

Uno de los principales riesgos está en la continuidad de los tratamientos. En caso de liquidación, los pacientes serían trasladados a otras EPS, lo que implicaría iniciar nuevamente procesos administrativos para acceder a consultas, medicamentos o procedimientos médicos.

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“Esto genera más tramitología y más barreras administrativas”, afirmó. En consecuencia, los tiempos de atención podrían extenderse, afectando la oportunidad en la entrega de medicamentos y en la asignación de citas con especialistas.

El panorama también preocupa en la red hospitalaria. De acuerdo con el experto, muchas EPS mantienen deudas con clínicas y hospitales, lo que ha llevado a estas instituciones a endeudarse para poder operar. En un escenario de liquidación, la incertidumbre sobre el pago de esas obligaciones podría agudizar la crisis.

En ese contexto, algunos hospitales podrían restringir la atención o priorizar pacientes de entidades con mejor flujo de recursos, lo que derivaría en una mayor saturación del sistema. “Seguramente no van a dar abasto y el paciente se va a ver afectado”, advirtió.

La situación también podría impactar la entrega de medicamentos. Salcedo explicó que, así como ha ocurrido con gestores farmacéuticos debido a deudas acumuladas, podrían presentarse interrupciones en la dispensación si no hay garantías de pago.

El médico recordó además antecedentes que generan preocupación. Tras la liquidación de SaludCoop, se evidenció un aumento en la tasa de mortalidad de sus afiliados, debido a la interrupción de servicios de salud. A esto se sumó la congestión del sistema, que terminó afectando a usuarios de otras EPS.

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Sobre las causas de la crisis, el experto señaló que se trata de un problema estructural que incluye corrupción, precarización laboral del personal de salud y fallas en la financiación. También mencionó errores en el cálculo de recursos que habrían dejado de ingresar billones de pesos al sistema en los últimos años.

Frente a este escenario, consideró que antes de avanzar en medidas como la liquidación de EPS, el Gobierno debería enfocarse en estabilizar el sistema y garantizar que los recursos lleguen efectivamente a la atención de los pacientes.

Finalmente, insistió en que cualquier reforma debe priorizar la protección de los usuarios. “No se puede jugar con la vida de la gente”, concluyó.

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