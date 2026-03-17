El presidente Gustavo Petro ordenó la liquidación de las EPS en Colombia que se encuentren en quiebra y descartó que el Estado asuma sus deudas, que ascienden a cerca de 50 billones de pesos. La decisión marca un punto crítico en el sistema de salud y redefine el futuro de estas entidades en el país.

El anuncio fue hecho durante el Consejo de Ministros televisado, luego de que el Congreso no aprobara la reforma a la salud impulsada por el Gobierno, que contemplaba medidas para sostener financieramente a las EPS.

“Todas las EPS que estén en quiebra se liquidan; ya no tenemos alternativas”, afirmó el mandatario al dirigir la instrucción a los ministros de Hacienda y Salud.

Gobierno no pagará deuda de EPS en Colombia

El presidente fue enfático en que el Estado no destinará recursos públicos para cubrir las deudas acumuladas por las EPS.

Según explicó, asumir ese pasivo representaría un alto riesgo para las finanzas del país. “Sería un suicidio para Colombia sacar 50 billones de pesos para pagar la deuda de las EPS”, aseguró Petro.

Con esta decisión, el Gobierno descarta cualquier tipo de rescate financiero a estas entidades privadas y plantea un cambio estructural en el sistema.

Liquidación de EPS tras fracaso de la reforma a la salud

La orden de liquidar las EPS en Colombia se da tras el hundimiento de la reforma a la salud en el Congreso, que no aprobó los cambios propuestos por el Ejecutivo.

Ante este escenario, el presidente anunció que el proyecto será presentado nuevamente el 20 de julio de 2026, coincidiendo con la instalación de un nuevo Congreso. “Ya no queda sino este último trato”, afirmó Petro, al referirse a la liquidación como la única salida inmediata.

Fallo judicial influyó en la decisión sobre las EPS

El mandatario también explicó que la decisión está relacionada con la suspensión del Decreto 0182 de 2026 por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia.

Dicho decreto buscaba reorganizar el sistema mediante el traslado de usuarios entre EPS para mejorar la eficiencia en la atención. Según Petro, esta decisión judicial frenó una de las principales estrategias del Gobierno y agravó la crisis del sistema.

Petro critica a las EPS y defiende gestión del Gobierno

Durante su intervención, el presidente aseguró que las EPS en Colombia no se quebraron por decisiones de su administración. “No las quebramos nosotros, les dimos más dinero que nunca”, afirmó.

Además, lanzó fuertes críticas a los administradores del sistema de salud, señalando presuntas irregularidades en el manejo de los recursos durante años.

¿Qué pasará con los usuarios de las EPS en Colombia?

La liquidación de las EPS en Colombia abre interrogantes sobre la atención de millones de afiliados en el país.

El Gobierno deberá definir cómo garantizar la continuidad en los servicios de salud durante este proceso, especialmente para los usuarios de entidades que entren en liquidación. Este escenario plantea uno de los mayores retos para el sistema en los próximos meses.

Un punto de quiebre para el sistema de salud en Colombia

La decisión de liquidar las EPS en Colombia y no asumir su deuda marca un momento de quiebre en el modelo de salud del país.

Mientras el Gobierno insiste en impulsar una nueva reforma, el sistema entra en una etapa de transición con efectos directos sobre las entidades, los usuarios y la sostenibilidad financiera.