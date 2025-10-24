Inicio
Colombia

Urgente: Gustavo Petro es incluido en la Lista Clinton

Vie, 24/10/2025 - 14:02
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a Petro, su familia y el ministro Armando Benedetti en la lista de sancionados de la OFAC.
El presidente Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti
Créditos:
Redes sociales

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), incluyó al presidente Gustavo Petro, a su esposa Verónica Alcocer, a su hijo Nicolás Petro y al ministro del Interior, Armando Benedetti, en la conocida Lista Clinton, que agrupa a personas o entidades vinculadas con presuntas actividades ilícitas o que representan riesgo para la seguridad y la economía estadounidense.

La inclusión en esta lista implica congelación de activos bajo jurisdicción estadounidense, así como la prohibición a ciudadanos y empresas de EE. UU. de realizar transacciones o brindar apoyo financiero a los señalados.

"La amenaza se cumplió"

El presidente Gustavo Petro reaccionó a través de su cuenta de X, asegurando que la “amenaza del senador estadounidense Bernie Moreno se cumplió” y anunció que su defensa será asumida por el abogado norteamericano Dany Kovalik.

Estados Unidos explica los detalles

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, arremetió contra el presidente Gustavo Petro, a quien señaló de permitir el aumento de la producción de cocaína en Colombia desde su llegada al poder.

"El presidente Petro ha permitido que los carteles de la droga prosperen y se ha negado a detener esta actividad. Hoy, el presidente Trump está tomando medidas firmes para proteger a nuestra nación y dejar claro que no toleraremos el tráfico de drogas hacia nuestro país", señaló en su cuenta de X.

Colombia
Estados Unidos
Lista Clinton
