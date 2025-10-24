El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), incluyó al presidente Gustavo Petro, a su esposa Verónica Alcocer, a su hijo Nicolás Petro y al ministro del Interior, Armando Benedetti, en la conocida Lista Clinton, que agrupa a personas o entidades vinculadas con presuntas actividades ilícitas o que representan riesgo para la seguridad y la economía estadounidense.

La inclusión en esta lista implica congelación de activos bajo jurisdicción estadounidense, así como la prohibición a ciudadanos y empresas de EE. UU. de realizar transacciones o brindar apoyo financiero a los señalados.

"La amenaza se cumplió"

El presidente Gustavo Petro reaccionó a través de su cuenta de X, asegurando que la “amenaza del senador estadounidense Bernie Moreno se cumplió” y anunció que su defensa será asumida por el abogado norteamericano Dany Kovalik.