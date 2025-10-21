La relación entre Colombia y Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más críticos. El senador republicano Bernie Moreno anunció que el presidente Gustavo Petro, su familia y varios de sus colaboradores serían incluidos en la Lista Clinton (OFAC), una medida que implicaría sanciones financieras y restricciones internacionales. El anuncio llega en medio del nuevo enfrentamiento entre Petro y el presidente Donald Trump, quien ha endurecido su discurso contra el gobierno colombiano por temas de narcotráfico y política antidrogas.

Le puede interesar: SIC clausura Andrés Carne de Res por riesgo para clientes y empleados

Acusaciones directas y justificación de la medida

Durante una entrevista con Fox News, Bernie Moreno afirmó que Petro habría sido elegido con apoyo de carteles del narcotráfico, motivo por el cual se acelerarán investigaciones desde Washington. “Vamos a incluirlo a él, a su familia extendida y a sus colaboradores en la lista OFAC, y designar a más carteles como organizaciones terroristas extranjeras”, declaró.

Moreno sostuvo que esta decisión se enmarca en la “Doctrina Trump”, basada en combatir a los carteles y sancionar a gobiernos que —según él— permiten y se benefician del tráfico de drogas.