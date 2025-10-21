Las fuertes lluvias del lunes 20 de octubre provocaron una grave emergencia en Santa Marta, dejando dos personas muertas, vías colapsadas, viviendas inundadas y daños en infraestructura pública y educativa. El fenómeno meteorológico afectó por más de tres horas a múltiples sectores de la ciudad, especialmente en el Centro Histórico y barrios como El Pando, Bavaria, Pescaíto, 13 de Junio, El Yucal, San Pablo y Los Almendros, donde el nivel del agua alcanzó entre uno y dos metros.

La Alcaldía Distrital declaró alerta roja por riesgo de deslizamientos en la zona rural, debido al paso de la onda tropical AL98, con alta probabilidad de convertirse en ciclón.

Le puede interesar: SIC clausura Andrés Carne de Res por riesgo para clientes y empleados

Posible formación ciclónica y alertas regionales

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) reportó una probabilidad del 50% de formación ciclónica en 48 horas y del 80% en siete días. Por ello, los departamentos de Atlántico, Magdalena, Bolívar y La Guajira permanecen en alerta amarilla, mientras que el Ideam mantiene vigilancia sobre ríos como Manzanares, Gaira, Piedras, Buritaca y Guachaca por riesgo de crecientes súbitas.