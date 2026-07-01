Durante una de sus presentaciones, el cantante de música popular Pipe Bueno protagonizó un momento que rápidamente se hizo viral en redes sociales, luego de llamar la atención a un asistente que interrumpió un minuto de silencio dedicado a las víctimas de la tragedia ocurrida en Venezuela.
El gesto del artista estuvo motivado por la difícil situación que atraviesa el país vecino tras los fuertes terremotos registrados el 24 de junio en la costa central. El desastre dejó un saldo de al menos 1.719 personas fallecidas, cerca de 59.000 afectados y más de 1.000 edificaciones destruidas parcial o totalmente. La ciudad de La Guaira fue una de las zonas más golpeadas, convirtiéndose en el epicentro de la emergencia.
Pipe Bueno, enojado con fanático que no respeto minuto de silencio por Venezuela
En ese contexto, Pipe Bueno decidió hacer una pausa en su concierto para invitar al público a guardar un minuto de silencio en honor a las personas que perdieron la vida y a quienes hoy enfrentan el dolor por la pérdida de sus seres queridos.
Antes de iniciar el homenaje, el cantante pidió respeto y explicó que aprovecharía ese momento para orar por Venezuela, invitando a los asistentes a reflexionar según sus propias creencias.
Aunque la mayoría del público acompañó el gesto en completo silencio, una persona continuó haciendo ruido durante el homenaje. La actitud del asistente provocó la reacción inmediata del artista, quien, visiblemente molesto, le pidió que guardara silencio y le recordó la gravedad de la tragedia.
Tras el incidente, Pipe Bueno retomó el homenaje, agradeció a quienes respetaron el momento y concluyó con un mensaje de bendición y solidaridad para el pueblo venezolano.
Desde que ocurrió la tragedia, diferentes organizaciones y gobiernos han enviado ayuda humanitaria para apoyar las labores de rescate, atención médica y remoción de escombros.
Asimismo, diversas personalidades del ámbito artístico han utilizado sus plataformas para expresar solidaridad y promover mensajes de apoyo hacia los damnificados.