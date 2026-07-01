A casi una década de su mediática separación de Brad Pitt, Angelina Jolie sorprendió al hablar con total honestidad sobre su vida sentimental. La actriz, de 51 años, confesó que desde su divorcio no ha tenido ningún romance ni ha salido con otra persona, ya que decidió dedicar por completo su tiempo y energía a la crianza de sus seis hijos.
En una entrevista con Yahoo Entertainment, la ganadora del Oscar explicó que, tras el fin de su matrimonio, optó por dejar en segundo plano su vida amorosa para concentrarse en su familia.
"No he salido con nadie ni he estado con nadie desde que me divorcié hace una década", aseguró. "Me meto en la cabeza que ese aspecto de mí no está centrado en mi vida si me concentro en mis hijos y mi familia", añadió.
La reflexión surgió mientras promociona 'Couture', su nueva película, en la que interpreta a Maxine Walker, una cineasta que vive un romance en París mientras enfrenta un diagnóstico de cáncer de mama.
El personaje también la llevó a recordar la lucha de su madre contra esa enfermedad y a cuestionarse cómo ha vivido los últimos años.
"La vida me ha roto un poco. Tengo que volver a vivir. Ser libre de nuevo", confesó la actriz, dejando entrever que atraviesa una etapa de transformación personal.
Angelina Jolie habló de sus hijos
Jolie explicó que quienes la han impulsado a reencontrarse consigo misma han sido sus hijas Zahara, de 21 años, Shiloh, de 20, y Vivienne, de 17. Al verlas convertirse en mujeres jóvenes, comprendió que ellas también desean verla disfrutar de una vida plena más allá de su papel como madre.
"Me hablan como mujeres jóvenes, y veo lo que quiero para ellas… De alguna manera, esto me está recordando lo que yo misma pude haber perdido", expresó.
Incluso reveló que sus hijas la animan a recuperar facetas que había dejado de lado. "Creo que de alguna manera quieren que ahora no sea solo 'mamá'", comentó.
Las declaraciones de la actriz contrastan con la situación de Brad Pitt, de 62 años, quien mantiene una relación con la diseñadora Ines de Ramon desde 2022. Mientras el actor ha reconstruido su vida sentimental, Jolie asegura que eligió priorizar la estabilidad de su familia y su crecimiento personal, aunque ahora reconoce que ha llegado el momento de volver a abrirse a nuevas experiencias.