José Manuel Restrepo aseguró que el empalme se realizará en dos etapas

El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, aseguró este jueves, durante su visita a la Casa de Nariño, que la transición entre el gobierno saliente y el entrante se realizará en dos etapas, desde este viernes y hasta el próximo 27 de julio.

“Traemos una propuesta metodológica de cómo operar con los comités sectoriales (...) Tengo el convencimiento de que tenemos que arrancar desde mañana hasta el 27 de julio para tener la información completa en dos etapas”, aseguró Restrepo.

El vicepresidente electo y miembros de su equipo llegaron esta mañana a la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, para reunirse con representantes del Gobierno actual y dar inicio formal al proceso de transición. En este empalme no se prevé la participación del actual presidente, Gustavo Petro, ni del mandatario entrante, Abelardo de la Espriella, quienes se encuentran en orillas ideológicas opuestas.

Restrepo explicó que la primera etapa del proceso estará enfocada en recoger información detallada sobre la situación actual del Estado. Con esa base, se dará paso a una segunda fase, en la que se realizarán preguntas y revisiones generales con el apoyo de comités sectoriales, que dialogarán con sus pares del oficialismo.

“Este es un proceso firme donde de ninguna manera dejaremos de hacer revisiones, investigaciones, alertas y actuaciones que tengamos que hacer respecto a la información sobre las distintas entidades del Estado”, dijo Restrepo, quien fue ministro de Hacienda entre 2021 y 2022, durante el gobierno de Iván Duque.

Reforma tributaria y ajuste fiscal

Respecto a la reforma tributaria anunciada esta semana por el Gobierno de Petro para “superar el déficit fiscal y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas”, Restrepo pidió que no sea radicada ante el Congreso.

“Creemos que no es necesaria esa actuación por parte del Gobierno actual. Es una atribución que le debería corresponder al gobierno siguiente, saber cuál es su propuesta de ajuste fiscal”, indicó el economista.

Con la reunión de este jueves se inicia formalmente el proceso de transición entre ambas administraciones, que por primera vez se desarrollará sin un encuentro entre el presidente saliente y el futuro mandatario.