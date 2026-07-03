Ávila pide al nuevo Gobierno no frenar los programas sociales de Petro

Gobierno de Petro pide preservar programas sociales tras la transición

El Gobierno saliente de Gustavo Petro pidió este viernes al presidente electo, Abelardo de la Espriella, preservar los programas sociales impulsados durante los últimos cuatro años. La solicitud se hizo durante el segundo día del proceso de transición entre ambas administraciones, en una reunión en la que el equipo entrante volvió a expresar sus preocupaciones por la situación fiscal y económica del país.

“Nos asiste una gran inquietud: que los programas sociales en materia de salud, educación, atención a la niñez, reforma agraria y los avances alcanzados en materia salarial no sean afectados por el próximo Gobierno”, afirmó el ministro de Hacienda saliente, Germán Ávila, durante una rueda de prensa posterior al encuentro.

Preocupación por los programas sociales

La reunión, que duró poco más de una hora y se realizó en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, estuvo encabezada por Ávila y por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo. Ambos acordaron volver a reunirse el próximo martes, cuando las comisiones sectoriales comenzarán a revisar la situación de cada ministerio.

Ávila sostuvo que esas políticas fueron respaldadas por los 12,7 millones de colombianos que votaron por Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial. Además, expresó su confianza en que el nuevo Ejecutivo “respete esas conquistas” y no cometa “el gravísimo error de detener los logros sociales de este Gobierno”.

Cruce por las alertas del empalme

Durante la reunión, transmitida en directo por las redes sociales de Restrepo, también se presentó un intercambio entre ambos equipos. El cruce ocurrió cuando el vicepresidente electo comenzó a exponer las primeras “alertas” identificadas por el Gobierno entrante sobre la situación de las finanzas públicas, la crisis del sistema de salud y los compromisos adquiridos por el Ejecutivo con grupos armados.

Ávila lo interrumpió para cuestionar que esos asuntos fueran presentados públicamente. También le reprochó que, pese a haber dicho antes del encuentro que la transición no debía convertirse en “un show mediático”, estuviera dejando “titulares” sobre temas que, a su juicio, requieren una explicación técnica más amplia.

Restrepo respondió que los colombianos “merecen saber los problemas más importantes del país” y aseguró que solo estaba exponiendo las preocupaciones identificadas por su equipo, sin esperar una respuesta inmediata del Gobierno saliente.

“Yo no estoy esperando que me responda en esta sesión. Lo que estoy es poniendo de presente siete preocupaciones que hemos encontrado en este proceso de empalme”, señaló el nuevo vicepresidente.

Lo que sigue en la transición

Según el cronograma acordado, la información deberá quedar entregada antes del 9 de julio. Entre el 10 y el 21 de julio, será analizada por el equipo del Gobierno entrante; entre el 24 y el 27 de julio, se resolverán las dudas pendientes, y el proceso concluirá el 31 de julio, una semana antes de la posesión presidencial.