Fabio Arjona, el nuevo ministro de Ambiente de Abelardo de la Espriella

El presidente electo Abelardo de la Espriella designó a Fabio Arjona Hincapié como nuevo ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, una de las carteras clave para definir la agenda ambiental, climática y de conservación del próximo gobierno.

Arjona llega al gabinete con un perfil técnico y una amplia trayectoria en temas de biodiversidad, sostenibilidad, conservación de ecosistemas y gestión ambiental. Su nombramiento representa la llegada de una figura reconocida dentro del sector ambiental, con experiencia tanto en entidades públicas como en organizaciones internacionales.

Un perfil técnico para el Ministerio de Ambiente

Fabio Arjona Hincapié es biólogo marino de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y ha dedicado buena parte de su carrera profesional al trabajo en conservación, desarrollo sostenible y protección de recursos naturales.

Antes de su designación como ministro, se desempeñó como vicepresidente de Conservation International Colombia, organización desde la cual lideró y acompañó iniciativas enfocadas en la conservación de ecosistemas estratégicos, restauración de bosques, adaptación al cambio climático y trabajo con comunidades.

Experiencia en el sector público y ambiental

Arjona también cuenta con experiencia en el sector público. Fue director ejecutivo de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, CVS, y ha estado vinculado a proyectos ambientales de alto impacto en Colombia.

Además, hizo parte del Plan de Acción Forestal para Colombia, una iniciativa desarrollada con el apoyo de la FAO y el Departamento Nacional de Planeación, y se desempeñó como gerente ambiental del Proyecto Multipropósito Urrá.

Su trayectoria también incluye consultorías para organismos internacionales como el Banco Mundial, especialmente en temas ambientales e infraestructura en América Latina y el Caribe.

Conservación y cambio climático, sus principales apuestas

Desde Conservation International, Arjona ha estado relacionado con proyectos de conservación de bosques, protección de ecosistemas marinos y adaptación al cambio climático. Entre las iniciativas asociadas a su trabajo se destacan programas como Vida Manglar, considerado uno de los proyectos pioneros de carbono azul en Colombia.

Este tipo de experiencia será clave en una cartera que tendrá que enfrentar desafíos como la deforestación, la protección de páramos, la conservación marina, la transición energética, el licenciamiento ambiental y el cumplimiento de compromisos climáticos internacionales.

Los retos que tendrá en el nuevo gobierno

Como ministro de Ambiente, Fabio Arjona tendrá el reto de definir el enfoque ambiental del gobierno de Abelardo de la Espriella, en medio de debates sensibles sobre desarrollo económico, infraestructura, minería, hidrocarburos, protección de ecosistemas y participación de comunidades.

Uno de sus principales desafíos será equilibrar la agenda de conservación con las apuestas productivas del nuevo gobierno, especialmente en sectores que suelen generar tensiones con la política ambiental.

También deberá responder a discusiones sobre financiación climática, biodiversidad, restauración ecológica, economía verde y protección de territorios estratégicos para el país.