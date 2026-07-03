Momentos de tensión se vivieron este viernes 3 de julio en el centro de Medellín, luego de que las autoridades encontraran un artefacto explosivo en la Plaza Botero, uno de los sectores más concurridos de la ciudad.
La emergencia fue atendida por unidades antiexplosivos de la Policía, que lograron retirar el material de forma segura y habilitar nuevamente el paso por la zona, sin que se reportaran personas lesionadas.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que durante el operativo fue capturada una persona y que las autoridades continúan la búsqueda de otros tres presuntos involucrados.
De acuerdo con la información preliminar, el explosivo habría sido encontrado dentro de una maleta que portaba el detenido. El artefacto permanece bajo análisis para establecer sus características y determinar si existía algún riesgo adicional para la comunidad.
En medio de las investigaciones, también surgieron versiones que señalan que el capturado sería de nacionalidad venezolana. Sin embargo, esa información no ha sido confirmada oficialmente por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.
Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer los hechos, identificar a los demás responsables y establecer el propósito del artefacto explosivo.