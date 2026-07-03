Momentos de tensión se vivieron este viernes 3 de julio en el centro de Medellín, luego de que las autoridades encontraran un artefacto explosivo en la Plaza Botero, uno de los sectores más concurridos de la ciudad.

La emergencia fue atendida por unidades antiexplosivos de la Policía, que lograron retirar el material de forma segura y habilitar nuevamente el paso por la zona, sin que se reportaran personas lesionadas.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que durante el operativo fue capturada una persona y que las autoridades continúan la búsqueda de otros tres presuntos involucrados.