Más de 2.300 niños recibirán proteína de pollo para combatir la desnutrición

La Federación Nacional de Avicultores de Colombia anunció una nueva etapa de Pollo Shares, un programa con el que busca apoyar la nutrición infantil mediante la entrega permanente de proteína de pollo a menores en condición de vulnerabilidad.
La iniciativa contempla la distribución de 373.600 raciones de pollo durante este año, beneficiando a más de 2.300 niños entre los 0 y los 5 años en Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Cali, Pereira, Santa Marta y La Guajira. Con esta nueva fase, el programa superará los 2,6 millones de raciones entregadas desde 2019.
De acuerdo con Fenavi, la estrategia busca contribuir a la reducción de la desnutrición infantil en el país. Según el Índice de Vulnerabilidad Alimentaria Infantil (IVAI), elaborado por la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, el 11,8 % de los niños menores de cinco años enfrenta una condición de vulnerabilidad alimentaria alta o muy alta.
El presidente ejecutivo de Fenavi, Gonzalo Moreno, explicó que el programa está enfocado en la primera infancia porque una intervención oportuna puede prevenir afectaciones permanentes en el desarrollo físico y cognitivo de los menores.
Por su parte, el director del Programa Pollo de Fenavi, Luis Rodolfo Álvarez, señaló que el objetivo es garantizar el suministro constante de proteína durante el año. La meta es que cada niño beneficiario reciba, al menos, tres comidas con pollo por semana, con el propósito de generar un impacto positivo en su crecimiento.
Para asegurar que los alimentos lleguen en condiciones óptimas, Fenavi trabaja junto con ÁBACO, organización encargada del almacenamiento, la conservación de la cadena de frío y la distribución de las raciones.