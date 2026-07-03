Más de 2.300 niños recibirán proteína de pollo para combatir la desnutrición

La Federación Nacional de Avicultores de Colombia anunció una nueva etapa de Pollo Shares, un programa con el que busca apoyar la nutrición infantil mediante la entrega permanente de proteína de pollo a menores en condición de vulnerabilidad.

La iniciativa contempla la distribución de 373.600 raciones de pollo durante este año, beneficiando a más de 2.300 niños entre los 0 y los 5 años en Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Cali, Pereira, Santa Marta y La Guajira. Con esta nueva fase, el programa superará los 2,6 millones de raciones entregadas desde 2019.

De acuerdo con Fenavi, la estrategia busca contribuir a la reducción de la desnutrición infantil en el país. Según el Índice de Vulnerabilidad Alimentaria Infantil (IVAI), elaborado por la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, el 11,8 % de los niños menores de cinco años enfrenta una condición de vulnerabilidad alimentaria alta o muy alta.