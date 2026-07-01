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Esto se sabe de la pareja que subió al Empire State Building y se comprometió en la cima

Ivan Beerkus y Angela Nikolau subieron al Empire State Building, mostraron una pancarta por la paz y terminaron bajo custodia policial.
Esto se sabe de la pareja que subió al Empire State Building y se comprometió en la cima
Créditos:
EFE

Dos personas subieron este miércoles, sin permiso, a la antena ubicada en la cima del Empire State Building, en Nueva York. Desde allí ondearon una pancarta con un mensaje a favor del amor y la paz, antes de ser detenidas por la Policía.

Se trataba de un hombre y una mujer, ambos encapuchados y vestidos de negro, quienes desplegaron una pancarta con el lema en inglés: “Cuando el poder del amor venza al amor del poder, el mundo conocerá la paz”.

La propuesta en la cima del edificio

En imágenes captadas desde helicópteros por medios locales, se observa cómo la pareja baja de la antena y llega a una plataforma cercana a la cima del rascacielos. Allí, el hombre le pide matrimonio a la mujer, mientras ambos se besan.

Después del hecho, la pareja quedó bajo custodia de la Policía de Nueva York, según reportaron medios locales.

¿Quiénes son los escaladores?

Las dos personas fueron identificadas como Ivan ‘Vanya’ Beerkus y Angela Nikolau, una pareja rusa de escaladores profesionales de rascacielos, ambos residentes en Nueva York.

Beerkus y Nikolau ya habían protagonizado en 2024 el documental ‘Skywalkers: Una historia de amor’, en el que se relata su relación y varias de sus escaladas más conocidas.

La pareja es reconocida por subir rascacielos sin cuerdas ni arneses. En ese documental, entre otras hazañas, contaron cómo ascendieron la torre Merdeka 118, en Kuala Lumpur, considerada la segunda estructura más alta del mundo.

En una entrevista concedida a ‘Variety’ en esa época, ambos comentaron que acababan de mudarse a Nueva York y que todavía les quedaban “edificios por conquistar”. EFE

Creado Por
Agencia EFE
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