Sánchez denuncia fraude en Perú y dice que no reconocerá un gobierno de Fujimori

El candidato izquierdista Roberto Sánchez denunció este martes, sin aportar pruebas, que hay “un fraude en desarrollo” y anticipó que no reconocerá como presidenta del país a su rival, la derechista Keiko Fujimori, quien lo aventaja en el conteo de votos de la segunda vuelta presidencial en Perú.

La denuncia de Sánchez

En una rueda de prensa, Sánchez argumentó su solicitud de anular la votación en el exterior al considerar que se vulneró la norma electoral para la segunda vuelta y que no se garantizó la protección de los votos hasta su llegada a Lima. Según el candidato, esa decisión revertiría los resultados y lo convertiría en ganador, pues fue el más votado dentro del territorio nacional.

Con el escrutinio al 99,71 %, Fujimori registra el 50,11 % de los votos válidos frente al 49,88 % de Sánchez, con una diferencia de 40.468 votos entre ambos.

Sin embargo, los porcentajes se invierten si se restan los votos del exterior. En ese escenario, Sánchez obtiene el 50,11 % de los votos válidos, con 40.925 sufragios más que Fujimori, quien queda con el 49,88 %.

Sánchez sostiene que la votación en el exterior fue afectada “gravemente” después de que se exonerara a los consulados de remitir digitalmente los resultados. En su lugar, se ordenó el envío físico de las actas hasta Lima para que fueran escrutadas, a petición del Ministerio de Relaciones Exteriores, dirigido por el canciller Carlos Pareja, a quien la izquierda considera cercano al fujimorismo.

Asimismo, el líder del partido Juntos por el Perú, que se postuló en nombre del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), denunció que el traslado de las actas a Lima se hizo supuestamente sin garantías suficientes para evitar una eventual manipulación.

Ni Sánchez ni su partido se habían mostrado en contra de esta disposición cuando fue informada semanas antes de la elección. Tampoco las misiones de observación electoral internacional han determinado que el cambio haya supuesto una sospecha de fraude.

Pese a ello, el candidato aseguró este martes que “en esa afectación ha ocurrido una manipulación de esa votación en beneficio del partido Fuerza Popular, de la señora Keiko Fujimori”.

“Esta irregularidad grave deviene en un fraude en desarrollo, porque se sigue contabilizando la votación llevada adelante por las oficinas consulares. Hoy creemos que el Jurado Nacional de Elecciones debe parar esta acción, por cuanto se ha transgredido la intangibilidad de la normativa electoral”, agregó.

Sánchez también advirtió que, “si el JNE no resuelve en atención a la seguridad jurídica, ese fraude se habrá consumado”.

“En esas condiciones de transgresión de las normas, no reconoceremos el gobierno de la señora Fujimori, y haremos la lucha democrática en el marco de la ley y la Constitución”, continuó el candidato, quien llamó a movilizarse en las calles “para defender la democracia y no tener cinco años más de captura de la democracia y de las instituciones”.

Reclamo contra el canciller

Consultado por las pruebas para sostener su denuncia de fraude, Sánchez afirmó que la disposición que evitó transmitir digitalmente los resultados del exterior “es la prueba evidente y fáctica”. Según dijo, esa decisión “no necesita otras demostraciones”, porque “ha quebrado la naturaleza de un proceso electoral”.

Juntos por el Perú también presentó en el Congreso una denuncia constitucional contra el canciller Carlos Pareja, con el objetivo de que sea inhabilitado por diez años y procesado en el fuero civil por la presunta comisión de un delito contra la voluntad popular.

El funcionario ha rechazado los señalamientos y ha remarcado que solo cumplió funciones logísticas y consulares en coordinación con los organismos electorales. EFE