La cifra de fallecidos por el doble terremoto que golpeó a Venezuela el pasado 24 de junio subió a 2.645, mientras que el número de heridos llegó a 12.666, según informó este viernes el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

El funcionario entregó el nuevo balance a través de un mensaje en Telegram, aunque no reportó una cifra actualizada sobre personas desaparecidas.

De acuerdo con Rodríguez, además de las víctimas mortales y los heridos, unas 15.050 personas se quedaron sin vivienda tras los sismos, mientras que 86.117 familias han recibido atención por parte de las autoridades.

Más de 6.000 personas rescatadas

El balance oficial también señala que 6.462 personas han sido rescatadas desde la emergencia. Además, las autoridades reportan 885 edificios afectados, de los cuales 189 colapsaron totalmente.

Ante la magnitud de los daños, se han habilitado 59 campamentos transitorios para atender a las personas damnificadas y a las familias que perdieron sus viviendas.

Desde los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, las autoridades han registrado 890 réplicas, lo que mantiene en alerta a las zonas afectadas y complica las labores de atención, evaluación de daños y reubicación temporal.

El sismo más mortífero en un siglo

El doble terremoto del 24 de junio es considerado el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo.

El antecedente más grave ocurrió 59 años atrás, en julio de 1967, cuando un sismo cerca de Caracas dejó 245 personas fallecidas, miles de heridos y cuantiosos daños materiales.

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En esta ocasión, los movimientos telúricos afectaron Caracas y otros seis estados del norte del país. La zona más golpeada ha sido La Guaira, una región costera que ya había vivido una de las mayores tragedias del país con el deslave de 1999.

Daños bajo evaluación

Una primera evaluación experimental rápida de la NASA, realizada a partir de imágenes satelitales, indica que el doble terremoto podría haber dejado cerca de 58.870 edificios dañados o destruidos en toda la región afectada.

Aunque las autoridades han avanzado en la atención de familias, rescates y habilitación de campamentos, el nuevo balance confirma la magnitud de una emergencia que sigue dejando cifras críticas para Venezuela.

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Por ahora, el país continúa entre las labores de búsqueda, atención a los damnificados, evaluación de estructuras y respuesta humanitaria, mientras las réplicas mantienen la preocupación en las zonas más afectadas.