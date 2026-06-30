ONU lanza alerta sanitaria en Venezuela tras los terremotos

La Organización Mundial de la Salud, agencia de Naciones Unidas, advirtió sobre el aumento del riesgo de brotes de enfermedades en Venezuela, luego de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon el norte del país el pasado 24 de junio.

Según el organismo, la emergencia no solo ha dejado una alta presión sobre hospitales y servicios de salud, sino que también ha afectado redes de agua, saneamiento y atención básica, condiciones que pueden facilitar la propagación de enfermedades prevenibles por vacunación, así como infecciones transmitidas por agua o vectores.

Hospitales bajo presión extrema

Christian Lindmeier, portavoz de la OMS, señaló en una rueda de prensa en Ginebra que “los servicios de salud están sometidos a una presión extrema, con centros que funcionan por encima de su capacidad".

La organización también alertó por el riesgo de enfermedades como sarampión, difteria, tos ferina, fiebre amarilla, dengue, malaria, chikunguña y zika.

Desplazamientos y falta de condiciones sanitarias

La situación se agrava por el desplazamiento de miles de personas, muchas de ellas ubicadas en refugios improvisados o espacios con condiciones sanitarias limitadas.

A esto se suma el daño en hospitales y la falta de personal especializado en algunas de las zonas más golpeadas, lo que dificulta la atención oportuna de la población afectada.

Centros de salud afectados

De acuerdo con reportes citados por la OMS, 38 hospitales habrían resultado afectados por los sismos.

Hasta el momento, el organismo ha evaluado 21 centros de salud en Caracas, La Guaira, Miranda y Falcón: tres presentan daños críticos, seis funcionan parcialmente o tienen afectaciones estructurales, y los demás continúan operando bajo una fuerte presión asistencial.

La advertencia no significa que exista una epidemia declarada, sino que las condiciones posteriores a la emergencia aumentan el riesgo de propagación de enfermedades si no se fortalecen de manera urgente la vacunación, el acceso a agua segura, la atención médica y las medidas de saneamiento.

Llamado a reforzar la ayuda humanitaria

Los terremotos han dejado más de 1.700 personas fallecidas y alrededor de 5.000 heridas, según balances oficiales reportados por agencias internacionales.

Mientras continúan las labores de búsqueda, rescate y atención a los damnificados, Naciones Unidas y organismos humanitarios han pedido reforzar la ayuda para evitar que la emergencia humanitaria derive también en una crisis sanitaria.