¿Tiene empresa en Bogotá? Abren 425 cupos para recibir apoyo del Distrito

La Alcaldía de Bogotá abrió una nueva convocatoria de Activa tu Negocio, dirigida a 425 MiPymes de la ciudad. El programa entregará recursos no reembolsables y asistencia técnica para proyectos de productividad, innovación e internacionalización.

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, abrió una nueva convocatoria del programa Cupón Activa tu Negocio, con la que busca beneficiar a 425 micro, pequeñas y medianas empresas de la capital. La inscripción estará disponible hasta agotar cupos, según informó el Distrito.

La iniciativa está dirigida a MiPymes domiciliadas en Bogotá que busquen financiar bienes o servicios especializados para mejorar sus procesos, incorporar tecnología, desarrollar nuevos productos, fortalecer su estrategia comercial o avanzar hacia mercados internacionales. De acuerdo con la entidad, las empresas seleccionadas recibirán acompañamiento técnico desde la formulación del proyecto hasta la implementación de las soluciones.

Cuatro líneas de apoyo

Para esta convocatoria, el programa tendrá cuatro modalidades. La primera es Cupón Productividad e Innovación, enfocada en empresas que quieran incorporar tecnología, modernizar procesos, desarrollar productos o fortalecer su estrategia comercial.

La segunda es Cupón Internacional, orientada a financiar bienes y servicios especializados para facilitar el acceso o la consolidación de empresas bogotanas en mercados externos. La tercera modalidad, Cupón Plus Aeropuerto, estará dirigida a empresas ubicadas en el entorno de El Dorado que busquen mejorar su productividad y competitividad.

La cuarta línea es Cupón Plus Internacional Aeropuerto, pensada para proyectos que combinen productividad e internacionalización, con énfasis en cadenas logísticas y de comercio exterior vinculadas al ecosistema aeroportuario.

La Secretaría de Desarrollo Económico también precisa que el programa permite financiar mejoras como optimización de procesos productivos, desarrollo o ajuste de productos y servicios, estrategias de marketing, fortalecimiento de capacidades de innovación, acceso a espacios comerciales estratégicos y servicios especializados para inversión o financiación.

Acompañamiento y postulación

Además de la cofinanciación, las empresas seleccionadas tendrán asistencia técnica para estructurar e implementar su Plan de Inversión de Productividad o Internacionalización. También recibirán seguimiento durante la ejecución de los proyectos y podrán acceder a una red de proveedores especializados.

La convocatoria da continuidad a una versión anterior del programa, que, según el Distrito, benefició a 679 MiPymes, movilizó $9.265 millones en inversión, brindó más de 2.700 horas de asistencia técnica y consolidó una red de más de 650 proveedores especializados.

María del Pilar López Uribe, secretaria Distrital de Desarrollo Económico, señaló que muchas empresas tienen proyectos para crecer o llegar a nuevos mercados, pero no siempre cuentan con los recursos para ejecutarlos. Según la funcionaria, el objetivo del programa es convertir esas necesidades en inversiones concretas para mejorar la competitividad empresarial.

Las empresas interesadas deberán consultar los requisitos y diligenciar la postulación en los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. La entidad indicó que allí estarán disponibles las condiciones, modalidades y cronograma de la convocatoria. El proceso seguirá abierto hasta que se completen los 425 cupos disponibles.