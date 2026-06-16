Shakira tendrá su propia avenida en Barranquilla

Barranquilla continúa avanzando en la transformación de la avenida Shakira, anteriormente conocida como calle 72, uno de los corredores viales más importantes de la ciudad. A partir de este 15 de junio, el proyecto entra en una nueva etapa que combinará movilidad, arte y cultura con intervenciones urbanas inspiradas en la artista barranquillera más reconocida a nivel mundial.
La iniciativa, liderada por la Alcaldía de Barranquilla, busca convertir este corredor en un espacio moderno, atractivo para residentes y visitantes, fortaleciendo además su vocación comercial y turística.
El alcalde Alejandro Char anunció que las carreras 46, 44 y 43 con la avenida Shakira serán intervenidas con grandes obras de arte urbano que rendirán homenaje a la cantante Shakira.
“Muy pronto, una de las zonas más queridas de nuestra ciudad se llenará de color e identidad para rendir homenaje a esta hija de Barranquilla que ha llevado el nombre de la ciudad al mundo”, expresó el mandatario.
Arte, identidad y participación juvenil
El proyecto contará con la dirección artística de Leonardo Moleiro y la participación de jóvenes talentos de la Escuela Distrital de Arte y Tradiciones Populares. Los artistas Crismar Atencio, Juan Camilo Mendoza, Luis Amaris y César Orozco serán los encargados de plasmar diseños inspirados en la identidad cultural, la música y la energía característica de Barranquilla.
Las obras serán realizadas sobre pavimento de concreto utilizando pinturas epóxicas de alta resistencia, especialmente diseñadas para soportar el tránsito constante de vehículos y peatones.
Cambios en la movilidad durante las obras
Debido a las intervenciones artísticas, las autoridades implementaron medidas temporales de movilidad. Entre ellas, se encuentra el cambio de sentido vial de la calle 75, que operará únicamente en dirección sur-norte mientras avanzan los trabajos.
Asimismo, se mantiene el cierre temporal de la intersección de la carrera 46 con calle 72, punto donde comenzaron las primeras intervenciones.
La Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial informó que agentes y orientadores estarán acompañando a conductores y peatones para facilitar la movilidad y orientar sobre las rutas alternas.
- También le puede interesar: Guayacán llega a importante festival internacional
Además, el sistema Transmetro implementó desvíos temporales en algunos servicios troncales que conectan con la estación Joe Arroyo.