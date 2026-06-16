Shakira tendrá su propia avenida en Barranquilla

Barranquilla continúa avanzando en la transformación de la avenida Shakira, anteriormente conocida como calle 72, uno de los corredores viales más importantes de la ciudad. A partir de este 15 de junio, el proyecto entra en una nueva etapa que combinará movilidad, arte y cultura con intervenciones urbanas inspiradas en la artista barranquillera más reconocida a nivel mundial.

La iniciativa, liderada por la Alcaldía de Barranquilla, busca convertir este corredor en un espacio moderno, atractivo para residentes y visitantes, fortaleciendo además su vocación comercial y turística.

El alcalde Alejandro Char anunció que las carreras 46, 44 y 43 con la avenida Shakira serán intervenidas con grandes obras de arte urbano que rendirán homenaje a la cantante Shakira.

“Muy pronto, una de las zonas más queridas de nuestra ciudad se llenará de color e identidad para rendir homenaje a esta hija de Barranquilla que ha llevado el nombre de la ciudad al mundo”, expresó el mandatario.