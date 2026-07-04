Tras una emocionante victoria 1-0 ante Ghana en los dieciseisavos de final —gracias al solitario gol de Jhon Arias—, la Selección Colombia masculina ya se encuentra entre los mejores 16 equipos de la Copa del Mundo 2026. La expectativa en el país está al máximo, y la FIFA ya ha hecho oficial toda la programación para el próximo gran reto de la Tricolor.

El rival a vencer será la siempre ordenada Selección de Suiza, escuadra que viene de dejar en el camino a Argelia con un contundente 2-0.

Fecha, hora del partido

El combinado dirigido por Néstor Lorenzo se jugará el pase a los cuartos de final. Aquí le dejamos todos los detalles logísticos para que no se pierda el compromiso:

Fecha: martes 7 de julio de 2026.

martes 7 de julio de 2026. Hora de Colombia: 3:00 p. m. (hora de Colombia).

3:00 p. m. (hora de Colombia). Estadio: Estadio BC Place.

Estadio BC Place. Ciudad: Vancouver, Canadá.

Vancouver, Canadá. ¿Dónde verlo? En televisión abierta por Caracol Televisión y Canal RCN, y por señal cerrada a través de DSports.

¿Cómo llegan ambos equipos?

El duelo promete ser un choque de estilos muy táctico y de dientes apretados:

Colombia: llega con el ánimo por las nubes tras pasar invicta la fase de grupos y demostrar jerarquía para liquidar a Ghana en la ronda previa. El reto del cuerpo técnico será contrarrestar el desgaste físico y afinar la puntería de cara al arco rival.

llega con el ánimo por las nubes tras pasar invicta la fase de grupos y demostrar jerarquía para liquidar a Ghana en la ronda previa. El reto del cuerpo técnico será contrarrestar el desgaste físico y afinar la puntería de cara al arco rival. Suiza: los helvéticos son conocidos por su sólida organización defensiva y su letal contraataque. Avanzaron tras quedar segundos en su grupo (donde empataron con Catar) y resolver con total autoridad su llave de dieciseisavos de final en este mismo estadio de Vancouver, por lo que ya conocen el terreno.

El ganador de esta emocionante llave se meterá directamente en los cuartos de final de la cita mundialista y mantendrá vivo el sueño de la gloria eterna. ¡A preparar la camiseta!