¡Qué carrera! Lo que hizo David Alonso este domingo en el Gran Premio de Países Bajos no fue solo una victoria, fue una auténtica obra de arte sobre dos ruedas. En la mítica 'catedral' del motociclismo, el TT de Assen, el joven piloto colombiano regresó a su lugar favorito, el primer puesto del podio.

Desde el arranque de la carrera de Moto2, la cosa pintaba buena. Alonso largaba desde la primera línea y no tardó en mostrar los dientes. Con una madurez que asombra para sus pocos años, controló los ritmos y hasta se dio el lujo de comandar el lote durante varias vueltas, metiendo un paso durísimo en los 36 bajos para intentar sacudirse a los rivales.

Pero la victoria no iba a ser un paseo. El líder del campeonato, Manu González, conocido como 'ManuGasss', se le pegó a la rueda. Empezó ese juego psicológico tenaz: a mostrarle la moto, a respirarle en la nuca y a hacerle sentir el rugido del motor. González logró pasarlo en la vuelta 17, y para colmo de males, el australiano Senna Agius se sumó a la fiesta, apretando desde atrás y armando un trío de infarto para el cierre.

Cualquiera se hubiera asustado, pero David Alonso guardó la calma de los grandes. Supo aguantar el tiroteo con Agius y se enfocó en lo verdaderamente importante: no perderle la pista al líder.

Llegó la última vuelta, esa donde se define quién es quién. González se puso en modo defensivo, cuidando cada milímetro de la pista, pero Alonso, con el talento a flor de piel, vio el hueco donde nadie más lo veía. En la última 'chicane', a pura valentía y con un adelantamiento arriesgadísimo de esos que cortan la respiración, le tiró la moto, lo superó y cruzó la bandera a cuadros en la primera posición. ¡Qué locura de final!

"No lo puedo creer. Toda la temporada peleando y que la primera victoria sea en Assen, que es una pista que me cuesta y no es de mis favoritas. Empujé desde el viernes. No me importa el campeonato, no me importa nada, quiero hacer las cosas bien y disfrutar y darle alegrías al equipo ya la gente que me ayuda", dijo Alonso al final de la carrera.

Esta tremenda victoria, la primera que consigue en la temporada, no solo le dio un triunfazo al Aspar Team, sino que mete a David Alonso de lleno en la pelea del campeonato, escalando hasta la cuarta posición de la clasificación general. ¡Un orgullo total, un triunfo con sello bien colombiano y que nos hace soñar en grande!