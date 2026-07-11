 Mundial 2026
Inicio
Mundo

EE. UU. y 12 países piden respetar la transición presidencial en Colombia

Los integrantes del Escudo de las Américas solicitaron garantizar una transición pacífica y respetar los resultados de las elecciones que dieron como presidente electo a Abelardo De La Espriella.
votaciones
Créditos:
Alcaldía de Bogotá

Estados Unidos y los otros 12 países que integran la alianza Escudo de las Américas emitieron un pronunciamiento conjunto en el que hicieron un llamado a respetar los resultados oficiales de las elecciones presidenciales en Colombia y garantizar una transición de Gobierno pacífica y conforme a la Constitución.

En el comunicado, firmado por Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Trinidad y Tobago, los gobiernos expresaron su preocupación por las declaraciones que, según indicaron, buscan poner en duda la legitimidad del proceso electoral sin pruebas que las respalden.

Los países señalaron que cualquier intento de desconocer los resultados oficiales, desacreditar a las autoridades electorales u obstaculizar el proceso de empalme representa un riesgo para la institucionalidad democrática y para la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas.

El pronunciamiento se conoce luego de que el presidente Gustavo Petro manifestara que no reconocía la victoria del presidente electo Abelardo De La Espriella, al denunciar un supuesto fraude electoral. Posteriormente, De La Espriella aseguró que existía un intento de impedir la transición hacia el nuevo Gobierno.

En medio de la tensión política, la Presidencia de Brasil informó que, durante una conversación con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Petro reiteró que dejará el cargo el 6 de agosto y que promoverá una transición pacífica y respetuosa de la democracia.

De acuerdo con los resultados oficiales de la Registraduría Nacional, Abelardo De La Espriella obtuvo cerca del 52 % de los votos en la segunda vuelta presidencial del pasado 21 de junio, superando al candidato oficialista Iván Cepeda. El presidente electo asumirá el cargo el 7 de agosto para un periodo de cuatro años.

Escudo de las Américas
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Colombia
Inpec analiza futuro de Epa Colombia tras presunto procedimiento estético
epa
Un nuevo informe disciplinario señala que la influenciadora habría recibido un procedimiento estético mientras permanecía recluida en la Escuela de Carabineros. El caso se suma a otros reportes que ahora son analizados por el Inpec.
Colombia
De la Espriella promete convertir a Casanare en un eje agroindustrial del país
Abelardo
Durante una reunión con el gobernador y los alcaldes del departamento, el presidente electo aseguró que fortalecerá el campo, impulsará la producción de alimentos y prometió una inversión con control estricto de los recursos públicos.
Colombia
Abelardo De la Espriella lideró mesa de empalme con autoridades de Casanare
Abelardo
El presidente electo se reunió en Yopal con el gobernador y los alcaldes de los 19 municipios para revisar las principales necesidades del departamento antes de asumir el Gobierno el próximo 7 de agosto.
Colombia
Defensoría pide al nuevo Gobierno priorizar la reparación de las víctimas
DEFENSORIA
La entidad presentó un nuevo informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y advirtió que aún persisten retos en materia de reparación y atención a poblaciones vulnerables.