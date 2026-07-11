Estados Unidos y los otros 12 países que integran la alianza Escudo de las Américas emitieron un pronunciamiento conjunto en el que hicieron un llamado a respetar los resultados oficiales de las elecciones presidenciales en Colombia y garantizar una transición de Gobierno pacífica y conforme a la Constitución.

En el comunicado, firmado por Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Trinidad y Tobago, los gobiernos expresaron su preocupación por las declaraciones que, según indicaron, buscan poner en duda la legitimidad del proceso electoral sin pruebas que las respalden.

Los países señalaron que cualquier intento de desconocer los resultados oficiales, desacreditar a las autoridades electorales u obstaculizar el proceso de empalme representa un riesgo para la institucionalidad democrática y para la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas.

El pronunciamiento se conoce luego de que el presidente Gustavo Petro manifestara que no reconocía la victoria del presidente electo Abelardo De La Espriella, al denunciar un supuesto fraude electoral. Posteriormente, De La Espriella aseguró que existía un intento de impedir la transición hacia el nuevo Gobierno.

En medio de la tensión política, la Presidencia de Brasil informó que, durante una conversación con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Petro reiteró que dejará el cargo el 6 de agosto y que promoverá una transición pacífica y respetuosa de la democracia.

De acuerdo con los resultados oficiales de la Registraduría Nacional, Abelardo De La Espriella obtuvo cerca del 52 % de los votos en la segunda vuelta presidencial del pasado 21 de junio, superando al candidato oficialista Iván Cepeda. El presidente electo asumirá el cargo el 7 de agosto para un periodo de cuatro años.