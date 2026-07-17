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Más de 6.200 militares desfilarán en Bogotá

La capital conmemorará los 216 años de la Independencia de Colombia con un desfile que reunirá a integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía, además de una revista aérea con 19 aeronaves.
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Créditos:
Ejército Nacional

Bogotá se prepara para recibir uno de los eventos más representativos de la conmemoración del 216.º aniversario de la Independencia de Colombia. El próximo 20 de julio, más de 6.200 integrantes de la Fuerza Pública participarán en el tradicional desfile militar y policial que recorrerá las principales vías de la localidad de Ciudad Bolívar.

El acto iniciará a las 10:00 de la mañana y contará con la participación de hombres y mujeres del Ejército Nacional, la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía Nacional y el Comando General de las Fuerzas Militares, quienes marcharán para rendir homenaje a la historia del país y reafirmar su compromiso con la seguridad y la defensa de la Nación.

El desfile comenzará en el cruce de la Transversal 70C y avanzará hasta la intersección de la Avenida Villavicencio con Carrera 23C, en la localidad de Ciudad Bolívar.

En total desfilarán 6.257 integrantes de la Fuerza Pública.

La distribución será la siguiente:

  • Ejército Nacional: cerca de 1.600 militares distribuidos en 26 bloques.
  • Armada de Colombia: 1.543 marinos en 19 bloques.
  • Fuerza Aeroespacial Colombiana: 1.170 integrantes en 37 bloques.
  • Policía Nacional: 1.965 uniformados en 40 bloques.
  • Comando General de las Fuerzas Militares: participará con dos bloques institucionales.

Durante el recorrido también desfilarán unidades de Fuerzas Especiales, Lanceros, Paracaidistas, Aviación Militar, Artillería, Carabineros, Guías Caninos y destacamentos femeninos, entre otros componentes.

En total participarán 19 aeronaves: 13 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, tres del Ejército Nacional y tres de la Policía Nacional.

Los asistentes podrán observar el sobrevuelo de helicópteros Huey, Bell 206, Bell 212 y Bell 407, utilizados en misiones de rescate, transporte y combate, así como los aviones Texan T-6C y los Kfir, aeronaves de superioridad aérea de la Fuerza Aeroespacial.

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