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Venezuela supera los 5.000 muertos tras el doble terremoto

El balance oficial sigue aumentando más de tres semanas después de los sismos del 24 de junio. Las autoridades reportan miles de heridos, familias afectadas y más de 1.300 réplicas.
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Créditos:
EFE

Más de tres semanas después del doble terremoto que sacudió a Venezuela, las autoridades continúan actualizando el balance de la tragedia.  El Gobierno de Venezuela informó que la cifra de víctimas mortales por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, registrados el pasado 24 de junio, aumentó a 5.069 personas, luego de confirmar 139 nuevos fallecimientos.

De acuerdo con el balance oficial, el número de heridos se mantiene en 16.740, mientras que 17.907 personas continúan sin vivienda como consecuencia de la destrucción causada por los sismos.

Las autoridades también señalaron que 128.324 familias han recibido algún tipo de atención desde la emergencia y que 21.235 personas permanecen alojadas en 107 campamentos temporales, donde reciben asistencia mientras avanzan las labores de recuperación.

Desde el primer terremoto, Venezuela ha registrado 1.331 réplicas, según el reporte oficial.

La tragedia continúa siendo una de las peores registradas en la historia reciente de Venezuela y mantiene en marcha las labores de asistencia humanitaria, búsqueda y recuperación en las zonas afectadas.

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