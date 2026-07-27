Pedraza denuncia a las hermanas Guerrero por presunta red de contratos y cobros

La senadora Jennifer Pedraza presentó una denuncia penal contra Juliana y Verónica Guerrero por una presunta estructura dedicada a gestionar contratos estatales a cambio de pagos. El escrito también solicita investigar a particulares, empresarios y funcionarios que puedan estar involucrados.

Los delitos que pide investigar

La denuncia, presentada ante la fiscal general Luz Adriana Camargo, menciona posibles delitos de tráfico de influencias de particular, concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer y enriquecimiento ilícito, además de otras conductas que puedan establecerse durante la investigación.

El documento se basa en una publicación de la revista Semana del 25 de julio, que divulgó testimonios, conversaciones de WhatsApp, audios y comprobantes bancarios sobre una supuesta red que ofrecía gestionar contratos en entidades del Gobierno Nacional.

Según el escrito, las hermanas Guerrero habrían ofrecido sus servicios a empresarios de Norte de Santander, Valle del Cauca, Cesar y Santander, asegurando tener contactos con funcionarios de los ministerios del Interior y Vivienda, así como de otras entidades públicas.

La denuncia señala que presuntamente se cobraba un millón de pesos por reuniones iniciales, un anticipo cercano a $200 millones para comenzar las gestiones y una comisión equivalente al 10 % del contrato que fuera adjudicado.