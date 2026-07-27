El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció una profunda reorganización del servicio exterior colombiano. En una primera etapa, su Gobierno cerrará 14 embajadas, unificará varias representaciones diplomáticas y evaluará la continuidad de otras sedes durante sus primeros 100 días.

La decisión busca reducir estructuras, evitar duplicidades y concentrar los recursos del Estado en representaciones que respondan a los intereses estratégicos de Colombia.

Estas son las embajadas que serán cerradas

De acuerdo con el mandatario electo, dejarán de funcionar las embajadas de Colombia en:

Argelia

Azerbaiyán

Barbados

Cuba

República Checa

Etiopía

Ghana

Haití

Hungría

Malasia

Nicaragua

Rumania

Senegal

Sudáfrica

De la Espriella aclaró que el cierre de estas sedes no implicará la ruptura automática de relaciones diplomáticas con todos esos países. Colombia conservará sus vínculos y garantizará la atención a sus ciudadanos mediante otras representaciones, salvo en los casos de Cuba y Nicaragua.

Menos embajadores para representaciones en el mismo país

El nuevo Gobierno también eliminará duplicidades en Francia e Italia.

La Embajada de Colombia en París asumirá igualmente la representación ante la Unesco, mientras que la sede diplomática en Roma atenderá también los asuntos relacionados con la FAO.

“De ahora en adelante, un solo embajador cumplirá y ejercerá todas esas representaciones en un mismo país”, explicó el presidente electo.

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Con esta medida, la próxima administración busca hacer más eficiente el servicio exterior y reducir los costos derivados de mantener varias misiones diplomáticas dentro de una misma nación.

Colombia reabrirá su embajada en Jerusalén

Uno de los anuncios más importantes fue la reapertura de la Embajada de Colombia en Jerusalén, decisión que acompañará el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Israel.

De la Espriella también confirmó que suspenderá el proceso de apertura de una representación diplomática en Palestina.

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La nueva política exterior tendrá como prioridad fortalecer las alianzas estratégicas, proteger los intereses nacionales y reorganizar la presencia colombiana en regiones consideradas fundamentales.

Nueva embajada en Nigeria

Aunque varias sedes serán cerradas, Colombia abrirá una embajada en Nigeria. El propósito será concentrar allí parte de su presencia diplomática en África y fortalecer las relaciones con una de las economías más importantes del continente.

La nueva representación permitirá atender intereses políticos, comerciales y consulares desde un punto estratégico, en reemplazo de varias embajadas que actualmente funcionan en la región.

Auditoría a todas las representaciones

Durante sus primeros 100 días de Gobierno, De la Espriella ordenará una auditoría técnica para establecer si las demás embajadas deben continuar operando.

La evaluación revisará el costo, la utilidad, los resultados y la importancia estratégica de cada representación.

“Vamos a determinar si todas esas embajadas que todavía subsisten se van a dejar”, afirmó.

El anuncio marca el inicio de una reforma al servicio exterior con la que el presidente electo busca una diplomacia más pequeña, eficiente y orientada a producir resultados concretos para Colombia.