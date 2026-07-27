Galán celebra gerente especial de De la Espriella para Bogotá

Según explicó De la Espriella, este equipo tendrá la misión de impulsar proyectos estratégicos para la ciudad, con énfasis en seguridad, transporte masivo, movilidad y obras de infraestructura que requieren el respaldo de la Nación.
A través de su cuenta de X, Galán aseguró que contar con un enlace permanente entre el Gobierno Nacional y Bogotá será fundamental para sacar adelante iniciativas prioritarias.
El mandatario distrital señaló que temas como la seguridad, la financiación del sistema de transporte público y las grandes obras de infraestructura demandan un trabajo articulado entre ambas administraciones.
Con este anuncio, el gobierno entrante busca fortalecer la coordinación con la capital para avanzar en proyectos considerados clave para el desarrollo de Bogotá.