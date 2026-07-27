La disputa por $1,2 billones

En una entrevista con Noticias RCN, Rodríguez aseguró que el Gobierno buscaba trasladar cerca de $1,2 billones comprometidos para proyectos en La Mojana, con el propósito de atender la emergencia asociada al fenómeno de El Niño.

Según la gerente del Fondo Adaptación, esos recursos tienen una destinación previamente establecida y su ejecución está programada hasta 2029. También afirmó que la entidad no fue consultada antes de que se tomara la decisión.

“El Fondo nunca fue invitado a ninguna mesa técnica previa para que diéramos nuestro concepto técnico, jurídico, científico, presupuestal y contractual sobre la situación real de la entidad”, señaló Rodríguez.

Rodríguez también anunció que emprendería acciones legales contra el Decreto 0802 de 2026, que permite trasladar los recursos para atender los efectos del fenómeno de El Niño.

Asimismo, aseguró que las observaciones de la entidad fueron remitidas al Ministerio de Hacienda y a los organismos de control.

Petro defendió el traslado de los recursos

El presidente, por su parte, defendió que el dinero sea utilizado para garantizar el abastecimiento de agua potable ante una posible sequía provocada por el fenómeno de El Niño.

Petro sostuvo que se trata de una prioridad nacional y rechazó los cuestionamientos de Rodríguez frente a la decisión de trasladar los recursos.

“Todo el asunto de la prensa revienta porque dije que los dineros del fondo de adaptación van para tener más agua potable para enfrentar el mega niño que es megasequía en Diciembre”.

La funcionaria, quien anteriormente se desempeñó como directora del Dapre, también ha denunciado presuntos hechos de corrupción, amenazas y presiones dentro del Gobierno.