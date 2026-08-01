A prisión hombre señalado de abusar sexualmente de una mujer de 88 años en Caldas

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jairo Antonio Guerrero García, señalado por la Fiscalía General de la Nación de abusar sexualmente de una mujer de 88 años en el municipio de Riosucio, Caldas.

De acuerdo con la investigación, los hechos habrían ocurrido el pasado 2 de marzo. El caso salió a la luz luego de que un centro asistencial reportara el ingreso de la adulta mayor, quien presentaba signos de una presunta agresión sexual y se encontraba en condición de vulnerabilidad debido a un déficit cognitivo.

Según la Fiscalía, el hoy procesado, quien sería vecino de la víctima, habría ingresado a la vivienda y cometido la agresión aprovechando su estado de indefensión. Posteriormente, habría abandonado el lugar.

Durante la investigación, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adelantó entrevistas a testigos, inspecciones judiciales, reconocimientos fotográficos, revisión de cámaras de seguridad y valoraciones médicas y psicológicas. Estas diligencias permitieron identificar al presunto responsable.

Un fiscal de la Seccional Caldas imputó a Guerrero García el delito de acceso carnal violento agravado. Sin embargo, el procesado no aceptó los cargos.

Pese a ello, el juez consideró que existían los requisitos para imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad, por lo que ordenó su reclusión en un centro penitenciario mientras avanza el proceso judicial.