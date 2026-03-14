La tradición silletera vuelve a llenar de flores a Santa Elena, el corregimiento rural donde nació una de las expresiones culturales más emblemáticas de Medellín. Este sábado 14 de marzo comenzará el Festival de la Silleta 2026, un evento que celebra la cultura campesina, el arte floral y la identidad que ha pasado de generación en generación en esta región.
La jornada inaugural se realizará en el parque principal del corregimiento, con entrada libre para residentes y visitantes que quieran conocer de cerca el proceso de creación de las silletas, disfrutar de presentaciones artísticas y degustar la gastronomía tradicional del territorio.
Un homenaje a la tradición silletera
El festival forma parte de una agenda cultural que incluirá nueve actividades a lo largo del año, con las que la Administración Distrital busca fortalecer la ruralidad y visibilizar el talento cultural de Santa Elena.
La programación comenzará al mediodía con el encuentro “Santa Elena Hecha Tradición”, una actividad que permitirá a los asistentes acercarse al trabajo de los silleteros y conocer la importancia de esta práctica en la historia cultural de Medellín.
Según la Secretaría de Cultura Ciudadana, el objetivo es preservar los saberes asociados a la elaboración de las silletas, considerados parte fundamental de la cultura campesina antioqueña.
Un reconocimiento a las mujeres del territorio
La primera edición del festival en 2026 tendrá un homenaje especial a las mujeres de Santa Elena, quienes han desempeñado un papel clave en la preservación de las tradiciones y saberes de la comunidad.
El reconocimiento se realizará en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, destacando su trabajo como guardianas de la identidad cultural del territorio.
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Un festival durante todo el año
El Festival de la Silleta se realizará el segundo sábado de cada mes, con exhibiciones de los diferentes tipos de silletas y de las flores que se utilizan para su elaboración.
Además, la programación incluirá:
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presentaciones musicales y de danza
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muestras culturales del corregimiento
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gastronomía tradicional
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venta de productos agrícolas y artesanías
También participarán agrupaciones artísticas de Santa Elena y de otros sectores de Medellín, consolidando el festival como un espacio de encuentro cultural para la ciudad.
Antesala de la Feria de las Flores
El calendario cultural del festival continuará durante todo el año con encuentros programados entre abril y diciembre, fortaleciendo la tradición silletera y manteniendo viva la identidad cultural del corregimiento.
Estas actividades también funcionan como antesala de uno de los eventos más importantes de Medellín: la Feria de las Flores, que culminará con el tradicional Desfile de Silleteros, uno de los símbolos culturales más reconocidos de la ciudad.
Con el Festival de la Silleta, Medellín reafirma su compromiso con la preservación de una tradición que mezcla arte, historia y orgullo campesino, y que sigue siendo uno de los mayores emblemas culturales de Antioquia.