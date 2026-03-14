La tradición silletera vuelve a llenar de flores a Santa Elena, el corregimiento rural donde nació una de las expresiones culturales más emblemáticas de Medellín. Este sábado 14 de marzo comenzará el Festival de la Silleta 2026, un evento que celebra la cultura campesina, el arte floral y la identidad que ha pasado de generación en generación en esta región.

La jornada inaugural se realizará en el parque principal del corregimiento, con entrada libre para residentes y visitantes que quieran conocer de cerca el proceso de creación de las silletas, disfrutar de presentaciones artísticas y degustar la gastronomía tradicional del territorio.

Un homenaje a la tradición silletera

El festival forma parte de una agenda cultural que incluirá nueve actividades a lo largo del año, con las que la Administración Distrital busca fortalecer la ruralidad y visibilizar el talento cultural de Santa Elena.

La programación comenzará al mediodía con el encuentro “Santa Elena Hecha Tradición”, una actividad que permitirá a los asistentes acercarse al trabajo de los silleteros y conocer la importancia de esta práctica en la historia cultural de Medellín.

Según la Secretaría de Cultura Ciudadana, el objetivo es preservar los saberes asociados a la elaboración de las silletas, considerados parte fundamental de la cultura campesina antioqueña.