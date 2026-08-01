La medida de Pico y Placa para vehículos particulares en Bogotá seguirá vigente durante agosto de 2026, según confirmó la Secretaría Distrital de Movilidad. Esta estrategia busca disminuir la congestión y mejorar la calidad del aire.

Lea también: Bogotá abre 12.000 cupos gratuitos para esterilizar perros y gatos en agosto

¿Cómo afecta la medida?

La restricción se aplica a todos los vehículos particulares, ya sean de Bogotá o visitantes, de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. Los conductores deben estar atentos al calendario específico para eludir sanciones.

Detalle del Pico y Placa para agosto 2026:

Vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6, 8) no podrán circular los días pares, mientras que aquellos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7, 9) estarán restringidos en días impares. Esta rotación es continua, salvo nuevas disposiciones de la Secretaría.

Pasos a seguir para la normativa:

1. Determine el último dígito de su placa.

2. Verifique si el día es par o impar al planear su viaje.

3. Si su placa está restringida, considere otras opciones de transporte como el TransMilenio o taxi, o carros compartidos bajo normativas específicas.

4. Consulte las excepciones para vehículos híbridos, eléctricos, personas con discapacidad y personal médico acreditado.

Recursos y excepciones:

Para obtener más información sobre las restricciones y excepciones, visite los canales oficiales de la Secretaría de Movilidad de Bogotá. El incumplimiento conlleva multas y retención del vehículo, por lo que estar informado es esencial.