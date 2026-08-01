El tan esperado Bogotá Góspel 2026 tendrá lugar el domingo 2 de agosto, atrayendo multitudes al Parque Simón Bolívar. Para disfrutar de este evento de música y reflexión sin inconvenientes, es crucial seguir las recomendaciones de seguridad y logística.

Es importante llegar temprano para sortear las aglomeraciones y pasar los controles de seguridad. Se aconseja vestir ropa cómoda y adecuada al clima. Para evitar complicaciones de movilidad, se sugiere utilizar el transporte público, ya que habrá restricciones en el parqueo y se establecerán desvíos viales.

Los asistentes en bicicleta encontrarán parqueaderos exclusivos cerca de las entradas del recinto.En cuanto a los objetos permitidos y prohibidos, no se permitirá el ingreso de armas, bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas, ni objetos peligrosos como sombrillas con punta metálica.

Los menores de edad deben estar acompañados por un adulto responsable, y todos deben portar su identificación. Para actualizaciones en tiempo real y cambios de programación, manténgase atento a los canales oficiales de la Alcaldía de Bogotá y las redes sociales de Bogotá Góspel.

Las salidas de emergencia y puntos de encuentro estarán claramente señalizados, garantizando así una experiencia segura y placentera.