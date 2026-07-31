¿Qué se sabe sobre los estudiantes agredidos en la Universidad Nacional?

Tres estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, resultaron heridos durante una confrontación ocurrida en la noche del 29 de julio dentro de las instalaciones del campus.

De acuerdo con Diego Torres, docente asociado de la institución, los hechos se registraron poco antes de la medianoche en inmediaciones del edificio de Ciencias Agrarias. El profesor aseguró que las personas involucradas pertenecerían a la comunidad universitaria. “Las personas que los agredieron fueron presuntamente miembros pertenecientes a la universidad”, afirmó.

Según Torres, entre los heridos se encuentra Kevin Aguirri, representante estudiantil de la Universidad Nacional. Torres afirmó que el representante estudiantil ya había sido víctima de otras agresiones por denunciar diferentes situaciones dentro de la institución.

“En varias ocasiones ha recibido agresiones por parte de personas desconocidas y también de miembros de uno de los sindicatos de la Universidad Nacional por hacer denuncias sobre hechos probados y ciertos. Toda mi solidaridad con Kevin y con las personas que fueron agredidas. Absolutamente nada justifica la violencia”, expresó.