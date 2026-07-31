¿Qué se sabe sobre los estudiantes agredidos en la Universidad Nacional?

Tres estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, resultaron heridos durante una confrontación ocurrida en la noche del 29 de julio dentro de las instalaciones del campus.
De acuerdo con Diego Torres, docente asociado de la institución, los hechos se registraron poco antes de la medianoche en inmediaciones del edificio de Ciencias Agrarias. El profesor aseguró que las personas involucradas pertenecerían a la comunidad universitaria. “Las personas que los agredieron fueron presuntamente miembros pertenecientes a la universidad”, afirmó.
Según Torres, entre los heridos se encuentra Kevin Aguirri, representante estudiantil de la Universidad Nacional. Torres afirmó que el representante estudiantil ya había sido víctima de otras agresiones por denunciar diferentes situaciones dentro de la institución.
“En varias ocasiones ha recibido agresiones por parte de personas desconocidas y también de miembros de uno de los sindicatos de la Universidad Nacional por hacer denuncias sobre hechos probados y ciertos. Toda mi solidaridad con Kevin y con las personas que fueron agredidas. Absolutamente nada justifica la violencia”, expresó.
Universidad Nacional rechazó los hechos
A través de un comunicado, las directivas de la Universidad Nacional rechazaron los actos de violencia ocurridos en el campus.
“Desde la Rectoría y la Vicerrectoría de la Sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia rechazamos los actos de violencia contra integrantes de la comunidad universitaria presentados la noche de ayer, que resultaron en lesiones personales”, indicó la institución.
La Universidad agregó que ninguna diferencia justifica el uso de la violencia y señaló que este tipo de acciones es incompatible con los principios de respeto, convivencia e integridad que promueve.
¿Qué dice el sindicato de trabajadores?
El sindicato Sintraunal presentó una versión diferente sobre lo sucedido. Según un comunicado de la organización, Kevin Aguirri y otros dos estudiantes habrían estado involucrados en actos vandálicos contra la propaganda del sindicato dentro del campus.
“Un grupo de personas con el rostro cubierto saboteó la propaganda de SINTRAUNAL y dejó mensajes en las paredes y los pisos de la sede, con expresiones difamatorias y estigmatizantes contra la organización”, se lee en el documento.
Sintraunal afirmó que Aguirri se encontraba entre las personas involucradas y aseguró que presuntamente portaba un arma cortopunzante, con la que habría herido a otro estudiante después de que este le retirara la capucha.
Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento oficial de las autoridades que permita establecer con precisión cómo comenzaron los hechos, quiénes participaron y cuáles fueron las responsabilidades de las personas involucradas.