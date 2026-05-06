El colapso de la sabiduría: un mar de ideas, un centímetro de alma

Hubo un tiempo —o quizá un estado del alma— en el que la sabiduría no era algo que se buscara afuera. No se recogía como quien junta flores en el camino, ni se acumulaba como monedas en un bolsillo inquieto.

Se vivía.

Se respiraba.

Se sufría.

Pensar, entonces, no era una actividad ligera. Era un descenso.

Una renuncia momentánea a la certeza.

Una forma silenciosa de quedarse a solas con la propia ignorancia.

Los antiguos lo sabían, aunque no lo dijeran así. Sócrates no buscaba impresionar: desnudaba. Aristóteles intentó volver habitable la verdad.

Y Buda propuso lo más difícil: atravesar el dolor sin huir.

Todos compartían un secreto incómodo: la sabiduría no se aprende… se encarna. Pero algo se ha roto. Hoy, la sabiduría ya no desciende al alma.

Se desliza por la mente como una lluvia que no moja.

La repetición sin raíz

Las palabras circulan. Se multiplican. Se adornan.

Y sin embargo… no echan raíces.

La facilidad de las redes sociales ha convertido la sabiduría en un flujo constante: frases perfectas, citas memorables, destellos de claridad que aparecen y desaparecen sin dejar huella. Hay una extraña adicción a inundar el día con frases célebres, como si repetirlas bastara para vivirlas.

Hoy la sabiduría no se construye…

se consume. Como alimento barato.

Se ingiere rápido, sin pausa, sin digestión.

Produce una sensación momentánea de saciedad, pero no nutre. Se pasa de una idea a otra como quien cambia de plato: sin hambre real, sin profundidad, sin presencia.

Y así, el alma se acostumbra a estar llena… pero débil. Se habla del amor sin haber amado en la pérdida. De la libertad sin haber enfrentado el miedo.

Del sentido sin haber atravesado el vacío.

Porque la sabiduría no crece en la repetición… crece en la fricción. Y ahí aparece la distorsión: la forma llega antes que la transformación. La voz suena clara… pero no viene de ninguna herida.

Un mar de ideas, un centímetro de alma

No faltan pensamientos.

Falta profundidad.

El alma moderna se parece a un viajero que ha leído todos los mapas… pero nunca ha tocado la tierra.

Puede nombrar el amor.

Puede explicar el sentido.

Puede incluso describir la libertad.

Y, sin embargo, en el instante decisivo… actúa en contra de todo ello.

No por hipocresía. Sino porque aquello que comprende… no lo habita.

La profundidad no llega como un regalo.

Se construye en silencio, en repetición, en permanencia.

Es quedarse en una idea cuando deja de ser interesante.

Es sostener una decisión cuando pierde su brillo.

Es atravesar una emoción sin buscar una salida rápida.

Sin ese proceso… todo pasa.

Nada permanece.