Un hombre de 38 años fue capturado en flagrancia por la Policía en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, luego de que presuntamente se hiciera pasar por funcionario de una empresa de servicios públicos para ingresar a establecimientos comerciales y cometer hurtos mediante la modalidad de suplantación.

Habitantes del sector informaron que habían reconocido al sospechoso, ya que, al parecer, habría utilizado la misma modalidad en días anteriores. Según las autoridades, también presuntamente empleaba un agente químico irritante para intimidar a las víctimas y facilitar los robos.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron al hombre dentro de un establecimiento comercial, donde aseguraba que realizaría una supuesta revisión técnica. Durante el registro le hallaron un bolso con herramientas y prendas con el logotipo de una empresa prestadora de servicios públicos.