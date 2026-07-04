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Capturan a falso funcionario que ingresaba a locales para robar

Un hombre de 38 años fue capturado en Bogotá tras hacerse pasar por funcionario de una empresa de servicios públicos para ingresar a establecimientos comerciales.
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Un hombre de 38 años fue capturado en flagrancia por la Policía en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, luego de que presuntamente se hiciera pasar por funcionario de una empresa de servicios públicos para ingresar a establecimientos comerciales y cometer hurtos mediante la modalidad de suplantación.

Habitantes del sector informaron que habían reconocido al sospechoso, ya que, al parecer, habría utilizado la misma modalidad en días anteriores. Según las autoridades, también presuntamente empleaba un agente químico irritante para intimidar a las víctimas y facilitar los robos.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron al hombre dentro de un establecimiento comercial, donde aseguraba que realizaría una supuesta revisión técnica. Durante el registro le hallaron un bolso con herramientas y prendas con el logotipo de una empresa prestadora de servicios públicos.

 

Tras verificar la información con la compañía, la Policía confirmó que el capturado no hacía parte de la empresa y estaba utilizando de manera ilegal su imagen para ganarse la confianza de comerciantes y clientes.

Las autoridades también inmovilizaron la motocicleta en la que se movilizaba, al comprobar que tenía un mecanismo retráctil para ocultar la placa y evadir la identificación durante los controles.

El hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de usurpación de derechos de propiedad industrial. Además, registra múltiples antecedentes por hurto agravado.

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