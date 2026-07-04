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Cali enviará hospital de campaña y ayuda médica a Venezuela

Una misión humanitaria partirá este domingo desde Cali con 35 voluntarios y 18 toneladas de insumos médicos para atender a los afectados por el terremoto en Venezuela.
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OMS

Una misión humanitaria partirá este domingo desde el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira, con destino a Caracas, para apoyar la atención de las víctimas del terremoto que sacudió a Venezuela.

El operativo será liderado por la Fundación Italocolombiana del Monte Tabor - Barco Hospital San Raffaele, con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. En total, serán enviados 35 profesionales de la salud y 18 toneladas de medicamentos, insumos y equipos médicos.

 

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La ayuda viajará a bordo de dos aeronaves C-130 Hércules, que despegarán a las 6:00 de la mañana. Una vez en Caracas, el equipo instalará un hospital de campaña para atender a las personas afectadas por la emergencia.

El hospital estará conformado por 27 carpas completamente dotadas y contará con médicos especialistas, enfermeras, odontólogos, psicólogos, ingenieros y personal logístico.

Según la organización, la misión permanecerá inicialmente 17 días en territorio venezolano, aunque busca ampliar su permanencia hasta dos meses, dependiendo de los recursos disponibles.

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