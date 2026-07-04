Una misión humanitaria partirá este domingo desde el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira, con destino a Caracas, para apoyar la atención de las víctimas del terremoto que sacudió a Venezuela.
El operativo será liderado por la Fundación Italocolombiana del Monte Tabor - Barco Hospital San Raffaele, con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. En total, serán enviados 35 profesionales de la salud y 18 toneladas de medicamentos, insumos y equipos médicos.
La ayuda viajará a bordo de dos aeronaves C-130 Hércules, que despegarán a las 6:00 de la mañana. Una vez en Caracas, el equipo instalará un hospital de campaña para atender a las personas afectadas por la emergencia.
El hospital estará conformado por 27 carpas completamente dotadas y contará con médicos especialistas, enfermeras, odontólogos, psicólogos, ingenieros y personal logístico.
Según la organización, la misión permanecerá inicialmente 17 días en territorio venezolano, aunque busca ampliar su permanencia hasta dos meses, dependiendo de los recursos disponibles.