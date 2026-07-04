Una misión humanitaria partirá este domingo desde el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira, con destino a Caracas, para apoyar la atención de las víctimas del terremoto que sacudió a Venezuela.

El operativo será liderado por la Fundación Italocolombiana del Monte Tabor - Barco Hospital San Raffaele, con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. En total, serán enviados 35 profesionales de la salud y 18 toneladas de medicamentos, insumos y equipos médicos.