Galo Javier S. R., conocido como alias ‘Gato Negro’ o ‘Wichi’, fue extraditado desde Colombia hacia Ecuador, donde será trasladado a la cárcel del Encuentro, considerada el centro penitenciario de máxima seguridad de ese país.

El hombre es señalado por las autoridades ecuatorianas como el número dos de la banda criminal Los Tiguerones, una de las estructuras asociadas al crimen organizado transnacional en Ecuador.

Su detención se produjo en Barranquilla y, según las autoridades, fue resultado de un trabajo articulado entre investigadores ecuatorianos, la Agencia de Alguaciles Federales de Estados Unidos, la Unidad de Investigación de Fugitivos de Colombia y el Centro Nacional de Inteligencia.

Llegó a Ecuador bajo fuerte custodia

La Policía de Ecuador informó que alias ‘Gato Negro’ llegó a la zona aeropolicial de Guayaquil hacia las 11:44 de la noche del viernes, bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

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El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que el detenido será llevado este sábado a la cárcel del Encuentro, un centro de máxima seguridad destinado a internos considerados de alto riesgo.

Alias ‘Gato Negro’ tenía una condena en Ecuador de 26 años de prisión por un asesinato ocurrido en 2017. Además, enfrenta procesos por presunta evasión y suplantación de identidad.

La captura en Colombia

De acuerdo con Reimberg, tras ser incluido en la lista de los más buscados, alias ‘Wichi’ habría huido hacia Colombia. Allí, según el ministro, habría recibido apoyo de cabecillas de estructuras criminales y logrado obtener documentación colombiana para establecer una nueva identidad.

Las autoridades ecuatorianas señalaron que, durante su permanencia en Colombia, contaba con un esquema de seguridad conformado por once personas, encargado de protegerlo a él y a su núcleo familiar.

Reimberg afirmó que alias ‘Gato Negro’ llevaba en Colombia “una vida de millonario”, con una casa avaluada en 1,5 millones de dólares y varios vehículos de alta gama.

Señalado líder de Los Tiguerones

La Policía ecuatoriana indicó que, tras las capturas de alias ‘Negro Willi’ y alias ‘Ronco’ en España, alias ‘Gato Negro’ habría asumido el rol de cabecilla principal de Los Tiguerones.

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La institución también recordó que en 2019 el detenido se fugó de la Penitenciaría del Litoral, en complicidad con otros integrantes de esa organización. Por ese hecho mantiene una orden vigente de prisión preventiva por el delito de evasión.

Las investigaciones en Ecuador también lo señalan por su presunta participación en la planificación de un atentado contra el ministro John Reimberg.

Posibles conexiones internacionales

Según Reimberg, mientras alias ‘Gato Negro’ permaneció en Colombia habría mantenido conexiones con carteles mexicanos y participado en envíos de droga hacia diferentes países, entre ellos, presuntamente, Estados Unidos.

El ministro señaló que, si esa información llega a demostrarse, Estados Unidos podría solicitar su extradición.

La entrega de alias ‘Gato Negro’ a Ecuador ocurre en medio de la ofensiva del Gobierno de Daniel Noboa contra las bandas criminales, en el marco del denominado “conflicto armado interno”, declarado en 2024 para combatir a estructuras señaladas de terrorismo, narcotráfico y minería ilegal.

Ecuador sigue enfrentando una grave crisis de seguridad. Según cifras del Ministerio del Interior, el país cerró 2025 con cerca de 9.300 homicidios, una cifra récord que refleja el impacto de la violencia asociada al crimen organizado.