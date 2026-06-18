El izaje de las primeras vigas del Puente Mosquera marca un nuevo hito para el proyecto férreo, que ya alcanza cerca del 54 % de ejecución y avanza simultáneamente en obras de infraestructura y soluciones de ingeniería de alta complejidad.

(Cundinamarca, junio 18 de 2026). La construcción de la estación Mosquera 1, la única elevada del tramo suburbano de RegioTram de Occidente, alcanzó un nuevo avance con el izaje de las primeras vigas del Puente Mosquera, una de las estructuras más representativas del proyecto ferroviario que conectará a Bogotá con los municipios de la Sabana Occidente.

“El valor de esta obra es de más de 50.000 millones de pesos, incluido el puente con la estación elevada y sistemas ferroviarios para la operación del Proyecto RegioTram, entre otros”, indicó el mandatario departamental.

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Asimismo, el gobernador destacó que, desde Facatativá hasta Fontibón, se construirán cinco puentes. La obra general tiene el 40% de avance. “El segundo puente sobre el río Checua, tiene un 64% de ejecución, y el próximo mes iniciaremos obras en el puente del río Botello, y Subachoque”, detalló el gobernador Rey.



“Ya iniciamos el desmonte de la emblemática estructura metálica del antiguo puente sobre el río Bogotá, y se inició con la construcción de los pilotes del nuevo viaducto que nos conectará con la capital. Además, en Bogotá avanzamos en el primer puente sobre la Avenida de Las Américas con la construcción de sus pilotes. Finalmente, como un segundo hito, les confirmo que activamos la tecnología de perforaciones horizontales dirigidas (PHD) en tres puntos estratégicos de este tramo suburbano para acelerar la obra", explicó Rey Ángel.

Ingeniería para superar desafíos

La actividad marca el inicio de una nueva fase constructiva para esta infraestructura, sobre la cual se edificará la estación elevada que prestará servicio a miles de usuarios del primer tren eléctrico regional del país.

En puente Checua, una vez concluida la cimentación y gran parte de la estructura principal, fueron instaladas tres vigas postensadas prefabricadas que permitirán avanzar en la construcción del tablero.

El puente Mosquera es uno de los cinco puentes contemplados en el tramo suburbano de RegioTram de Occidente y actualmente registra un avance del 54 %. Con una longitud de 528 metros, incluidos sus aproches, está conformado por 14 tramos y la estación elevada contará con accesos mediante ascensores y escaleras para facilitar la conexión de los pasajeros con el sistema.

De acuerdo con la Empresa Férrea Regional y la Concesionaria Férrea de Occidente, ya fueron construidos los 112 pilotes previstos para la estructura, así como 21 de los 25 dados de cimentación, 23 de las 28 pilas estructurales y 9 de las 18 vigas cabezal requeridas para completar la obra. La meta es finalizar el puente durante el primer trimestre de 2027.

De manera paralela, avanza la implementación de la tecnología de Perforación Horizontal Dirigida (PHD), una solución especializada que permitirá resolver interferencias con la infraestructura de transporte de hidrocarburos operada por CENIT sin afectar la superficie ni interrumpir la operación existente.

Las intervenciones se ejecutan en los sectores de Gualí, Mosquera y Fontibón, a lo largo de 5,4 kilómetros, mediante perforaciones que alcanzan profundidades cercanas a los 30 metros.



Esta tecnología permite instalar infraestructura subterránea en zonas complejas con menor impacto ambiental y urbano, además de optimizar los tiempos de construcción.

Cifras del proyecto

* Avance general de RegioTram de Occidente: cerca del 40 %.

• Avance del Puente Mosquera: 54 %.

• Construcción del Patio Taller El Corzo: más del 45 %.

• Desmantelamiento de la vía férrea en Bogotá: 90 %.

• Avance del Puente Checua: 64 %.

• Cerca de 22.000 traviesas o durmientes producidos.

RegioTram de Occidente conectará a Bogotá con Facatativá, Madrid, Mosquera y Funza mediante un sistema férreo eléctrico de bajas emisiones, diseñado para transformar la movilidad regional y ofrecer una alternativa moderna, eficiente y sostenible para miles de usuarios.