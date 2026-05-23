ELN reconoció autoría de masacre en Norte de Santander que dejó seis muertos

La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se atribuyó este sábado la matanza de seis personas ocurrida el martes pasado en la carretera que comunica a los municipios de Ocaña y Ábrego, en el departamento de Norte de Santander.

“En un retén instalado por el ELN se desencadenó un intercambio de disparos luego de que el vehículo sospechoso evadió el control requerido”, señaló el Frente de Guerra Nororiental de esa guerrilla en un comunicado.

El grupo armado agregó que, “lamentablemente en el intercambio de disparos resultan muertas las seis personas que viajaban en una camioneta y herido un compañero nuestro”.

Entre las víctimas había un líder social y escoltas de la UNP

Una de las personas asesinadas fue el líder social Freiman David Velásquez, integrante de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat), quien contaba con esquema de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

En el ataque también murieron Yidy Velásquez, hermana del líder social; un firmante de paz; Mayerlis Yoselín Hernández Ramírez, integrante de Asuncat, y dos escoltas de la UNP.

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ELN señaló a las víctimas de presuntos vínculos con disidencias

El ELN aseguró que varias de las personas que se movilizaban en la camioneta eran integrantes del Frente 33 de las disidencias de las FARC</u>, grupo con el que mantiene una disputa armada por el control territorial del Catatumbo desde enero del año pasado.

No obstante, la guerrilla lamentó que en el hecho hubiera sido asesinado el líder social Freiman David Velásquez.

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El Catatumbo, una región golpeada por la violencia armada

El Catatumbo es una región que, pese a su riqueza en recursos naturales, registra altos índices de pobreza y bajos niveles de desarrollo. Desde hace décadas, el territorio es escenario de disputas entre grupos armados ilegales.

En esta zona del país, integrada por municipios como Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, operan actualmente el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC.