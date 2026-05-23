Migración Colombia frena ingreso de 90 extranjeros por explotación sexual

Una alarmante radiografía sobre la seguridad y la protección de menores en el país fue revelada por Migración Colombia. En lo que va del año 2026, las autoridades migratorias ya han inadmitido a 90 extranjeros tras detectar riesgos asociados a la explotación sexual y la trata de personas.

La cifra es escalofriante si se compara con el panorama histórico reciente: en menos de medio año, los casos detectados están a punto de alcanzar los 110 registros reportados durante la totalidad del año 2025.

El detonante: El caso de Casey Red Beard en Medellín

Este preocupante balance se dio a conocer luego de que se hiciera efectiva la inadmisión de Casey Red Beard, un ciudadano estadounidense que pretendía ingresar al territorio nacional. Según las investigaciones, Red Beard utilizaba sus redes sociales para promover fiestas privadas en Medellín dirigidas a otros extranjeros, presuntamente con fines de explotación sexual. Gracias a una denuncia ciudadana previa, las autoridades activaron las alertas tempranas en los filtros migratorios y le negaron el acceso al país.

Por otro lado, hace solo unos días, la justicia internacional propinó un duro golpe a estas redes con la condena en Florida (EE. UU.) de Ramón Arellano Sandoval, un ciudadano estadounidense de origen mexicano de 65 años. Arellano fue sentenciado a 30 años de prisión por intentar explotar sexualmente a una menor de edad en Medellín, un caso en el que las autoridades recaudaron como prueba chats de WhatsApp donde el implicado exigía videos explícitos a cambio de dinero.

Una crisis estructural e histórica

Las cifras globales reflejan que este fenómeno no es un problema aislado, sino una problemática arraigada que golpea con especial fuerza al departamento de Antioquia.

Según datos de la ONG Valientes, entre los años 2010 y 2026 se han registrado 3.603 víctimas de explotación sexual infantil en Antioquia, concentrándose la gran mayoría de estos casos en su capital, Medellín.

De acuerdo con el análisis de la organización, existen factores determinantes que convierten al país en un foco de atracción para este tipo de criminales. Por un lado, están los factores sociales como la desigualdad estructural y la debilidad institucional facilitan el accionar de los agresores.

Por el otro, la persistencia de estereotipos sobre la mujer colombiana —impulsados y difundidos globalmente por las 'narconovelas'— y una marcada cultura de la hipersexualización.

El silencio, el mayor enemigo: ¿Cómo denunciar?

Uno de los puntos más críticos señalados por los expertos es el subregistro de los casos. Muchas de las víctimas deciden no denunciar debido al miedo a las represalias, el desconocimiento de las rutas de atención o, de manera alarmante, porque la problemática se ha normalizado en ciertos entornos vulnerables.

Ante este panorama, las autoridades y las organizaciones civiles hacen un llamado vehemente a la ciudadanía para romper el silencio. Ante cualquier sospecha o señal de alerta relacionada con la explotación de niños, niñas y adolescentes, se urge a utilizar los canales oficiales de atención inmediata