TransMilenio adjudicó el contrato de concesión para incorporar 269 buses eléctricos al componente troncal del sistema. La decisión marca el inicio de la Fase VI, que tendrá nuevos vehículos, infraestructura de recarga y refuerzo operativo en corredores clave de Bogotá y Soacha.

¿Qué fue lo que se adjudicó?

TransMilenio S.A. confirmó la adjudicación del contrato de concesión para la provisión de 269 buses 100 % eléctricos, de los cuales 157 serán articulados y 112 biarticulados. La nueva flota hará parte del componente troncal del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá.

La empresa seleccionada fue la Promesa de Sociedad Futura E-BRT Móvil Provisión S.A.S., integrada por Buses S.A.S. y Transdev Colombia Holding S.A.S.. Además de entregar los vehículos, el concesionario tendrá a su cargo el diseño, suministro, instalación y mantenimiento de la infraestructura de recarga eléctrica.

Uno de los cambios centrales estará en los puntos de operación. La infraestructura se instalará en el Patio-Portal El Vínculo, ubicado en Soacha, y en el Patio Calle Sexta, en Bogotá. En el caso de El Vínculo, también se contempla la instalación y mantenimiento de un sistema de generación fotovoltaico.

Más buses, más cupos y nuevas troncales

Con esta incorporación, la flota troncal pasará de 2.203 a 2.472 buses, según la información divulgada por TransMilenio. Esto representa un aumento del 12 % en la oferta y cerca de 50.300 nuevos cupos para el sistema.

La nueva flota está prevista para reforzar la operación en las troncales de la Avenida 68, Avenida Ciudad de Cali y la extensión NQS–Soacha. Esa integración regional es uno de los puntos relevantes del proyecto, pues el Patio-Portal El Vínculo servirá como base operativa para parte de los buses eléctricos.

TransMilenio también informó que el proyecto permitiría una reducción estimada de 16 horas al año por pasajero en tiempos de viaje. En materia ambiental, la entidad proyecta evitar más de 353.760 toneladas de CO₂ durante 15 años de operación.

¿Cómo se financiará la Fase VI?

El proyecto cuenta con respaldo de un Convenio de Cofinanciación entre el Gobierno Nacional, el Distrito Capital y TransMilenio. La iniciativa fue declarada de importancia estratégica mediante el CONPES 4168 de 2025.

El convenio asciende a cerca de $1,5 billones, con aportes del 62,4 % de la Nación y del 37,6 % del Distrito, según TransMilenio. La entidad destacó que esta es la primera vez que el Gobierno Nacional cofinancia una flota eléctrica para un sistema masivo en Colombia.

¿Qué sigue para el sistema?

El siguiente paso será avanzar en la provisión de los vehículos y en la instalación de la infraestructura de carga en los patios definidos. En el ABC de la Fase VI, TransMilenio había señalado que la entrada de la flota se proyecta en tres lotes: febrero, julio y diciembre de 2027.

La adjudicación no implica que los buses entren de inmediato en operación. Antes deberán cumplirse las etapas de fabricación, entrega, adecuación de patios, instalación de cargadores y vinculación operativa al sistema. Para los usuarios, los efectos visibles dependerán de la llegada gradual de la flota y de su integración a las troncales priorizadas.