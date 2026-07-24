Bogotá tendrá cierres viales por la Media Maratón y las Pruebas Saber 11

Bogotá tendrá un domingo de alta movilidad debido a la realización de la Media Maratón de Bogotá y las Pruebas Saber 11. Para atender ambos eventos, la Secretaría Distrital de Movilidad implementará un Plan de Manejo de Tránsito con cierres viales, desvíos y un amplio despliegue operativo.

Se estima la participación de más de 40.000 corredores en la competencia atlética y cerca de 91.653 estudiantes que presentarán las Pruebas Saber 11 en 202 puntos de aplicación distribuidos en la ciudad.

Para garantizar la movilidad, el Distrito contará con alrededor de 150 funcionarios, entre agentes de tránsito, policías, guías de movilidad y gerentes en vía.

Los principales cierres se concentrarán entre el 25 y el 26 de julio en corredores como la carrera 60, calle 63, calle 26, carrera Séptima, avenida NQS y calle 92, con restricciones que se extenderán hasta la 1:00 p. m. del domingo, dependiendo del tramo.