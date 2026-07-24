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Bogotá tendrá cierres viales por la Media Maratón y las Pruebas Saber 11

Este domingo 26 de julio habrá restricciones de movilidad en varios corredores de la ciudad por la realización simultánea de la Media Maratón de Bogotá y las Pruebas Saber 11.
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Bogotá tendrá un domingo de alta movilidad debido a la realización de la Media Maratón de Bogotá y las Pruebas Saber 11. Para atender ambos eventos, la Secretaría Distrital de Movilidad implementará un Plan de Manejo de Tránsito con cierres viales, desvíos y un amplio despliegue operativo.

Se estima la participación de más de 40.000 corredores en la competencia atlética y cerca de 91.653 estudiantes que presentarán las Pruebas Saber 11 en 202 puntos de aplicación distribuidos en la ciudad.

Para garantizar la movilidad, el Distrito contará con alrededor de 150 funcionarios, entre agentes de tránsito, policías, guías de movilidad y gerentes en vía.

Los principales cierres se concentrarán entre el 25 y el 26 de julio en corredores como la carrera 60, calle 63, calle 26, carrera Séptima, avenida NQS y calle 92, con restricciones que se extenderán hasta la 1:00 p. m. del domingo, dependiendo del tramo.

 

 

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Alcaldía de Bogotá

Además, los servicios duales de TransMilenio que circulan por la carrera Séptima y la troncal Caracas modificarán temporalmente sus recorridos hasta el mediodía. Las autoridades recomendaron a los usuarios consultar previamente los cambios antes de desplazarse.

Como rutas alternas estarán habilitadas vías como la avenida Boyacá, avenida 68, avenida Ciudad de Cali, carrera 30, avenida Circunvalar, calle 80, calle 100, avenida Las Américas y calle 13, entre otras, para reducir las afectaciones en la movilidad durante la jornada.

 

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