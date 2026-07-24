Bogotá y la Corte Suprema se unen para fortalecer las Comisarías de Familia

La Alcaldía de Bogotá y la Corte Suprema de Justicia firmaron un memorando de entendimiento para fortalecer la atención que brindan las Comisarías de Familia, las Casas de Justicia y otras entidades distritales a personas en condición de vulnerabilidad.

El acuerdo busca que las decisiones y criterios de la Corte Suprema se conviertan en herramientas prácticas para mejorar la respuesta institucional, especialmente en casos relacionados con violencia intrafamiliar, protección de niños, niñas y adolescentes y atención a mujeres víctimas de violencia.

Según el alcalde Carlos Fernando Galán, el propósito es que quienes acudan a estos servicios encuentren una respuesta oportuna, articulada y con enfoque de derechos.

La alianza también involucra a las secretarías de Integración Social, Jurídica, Educación y de la Mujer, que trabajarán de manera coordinada para fortalecer la atención y prevenir la revictimización de las personas que acuden a estas instituciones.

Entre las acciones contempladas están la difusión de la jurisprudencia en derecho de familia, la capacitación de servidores públicos, programas de educación sobre acceso a la justicia y la realización de investigaciones para identificar las principales causas de los conflictos familiares.

El memorando incorpora las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, con el objetivo de promover una atención más cercana, clara y sin barreras para la ciudadanía.

Además, el Distrito y la Corte Suprema impulsarán estrategias para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes y mejorar la articulación entre las Comisarías de Familia, las Casas de Justicia y otros centros especializados de atención a víctimas.