Golpe a ‘El Mesa’: 23 capturados por homicidios y narcotráfico en Bogotá

Un amplio operativo liderado por la Policía Nacional de Colombia y la Fiscalía General de la Nación permitió la captura de 23 presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘El Mesa’, vinculado a homicidios, tráfico de estupefacientes, desaparición forzada y porte ilegal de armas.
La operación fue el resultado de más de un año de labores investigativas, que incluyeron el uso de agentes encubiertos, interceptaciones telefónicas, análisis de información, entrevistas y diligencias judiciales, herramientas clave para establecer el alcance de la organización.
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Las capturas se llevaron a cabo mediante 15 allanamientos en Suba (Bogotá), Soacha (Cundinamarca) y Chiriguaná (Cesar). En estas acciones fueron detenidas 18 personas, de las cuales 17 tenían orden judicial y una fue capturada en flagrancia, incluyendo cuatro presuntos sicarios.
A este resultado se sumaron cinco capturas adicionales en La Tebaida (Tolima), Soacha y Bogotá, en coordinación con la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, completando así los 23 capturados.
Un modelo criminal basado en microtráfico y homicidios
De acuerdo con las autoridades, ‘El Mesa’ nació en Bello (Antioquia) y extendió sus operaciones a Bogotá en 2012. Su accionar combinaba el microtráfico de drogas con la ejecución de homicidios selectivos.
Uno de los métodos identificados fue el uso de vehículos tipo taxi como fachada para movilizar armas y estupefacientes desde Usme hacia Suba. Además, la organización arrendaba inmuebles de manera temporal para almacenar y dosificar droga, que luego distribuían en discotecas, parqueaderos y espacios públicos.
Los barrios La Gaitana, Fontanar, Villa Cindy, Santa Rita, Santa Cecilia, Lisboa y Bilbao hacían parte de sus zonas de operación.
Entre los detenidos se encuentran alias ‘Alejo’, señalado como principal coordinador en Bogotá; alias ‘Nías’, presunto jefe de sicarios con una trayectoria criminal de 10 años y vinculado a al menos 50 homicidios; y alias ‘Tavo’, encargado de planear asesinatos.
También figuran alias ‘Andrés’, quien transportaba droga y armas bajo la fachada de taxista; ‘Franklin’, distribuidor; y ‘Edicson’, expendedor reincidente.
En los operativos adicionales fueron capturados alias ‘Nene’, ‘El Mechudo’, ‘Pachito’, ‘Amarillo’ y ‘Pekus’, este último señalado como articulador de la expansión criminal y presunto responsable de 10 homicidios y tres desplazamientos forzados.
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A la organización se le atribuyen al menos seis homicidios, incluidos los hechos del 14 y 29 de marzo de 2025, cuando fueron encontrados cuerpos en bolsas en la vía Cota (Cundinamarca). También se investiga su participación en el asesinato de Óscar Gilberto Ardila Zambrano en junio de 2025.
Las autoridades estiman que la estructura generaba ingresos cercanos a los 550 millones de pesos mensuales, producto principalmente del tráfico de estupefacientes.
Incautaciones y decisiones judiciales
Durante los procedimientos se incautaron 25 celulares, dos armas de fuego, documentos y registros contables, además de cédulas utilizadas para evadir controles.
A los capturados se les imputaron delitos como concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas y desplazamiento forzado.
Un juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para 21 de los detenidos, mientras que uno recibió detención domiciliaria y la persona capturada en flagrancia quedó en libertad.
Las autoridades reiteraron que continuarán los operativos contra el crimen organizado e invitaron a la ciudadanía a denunciar a través de la línea 123, con el objetivo de seguir debilitando estructuras ilegales en Bogotá y otras regiones del país.