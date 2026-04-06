Golpe a ‘El Mesa’: 23 capturados por homicidios y narcotráfico en Bogotá

Un amplio operativo liderado por la Policía Nacional de Colombia y la Fiscalía General de la Nación permitió la captura de 23 presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘El Mesa’, vinculado a homicidios, tráfico de estupefacientes, desaparición forzada y porte ilegal de armas.

La operación fue el resultado de más de un año de labores investigativas, que incluyeron el uso de agentes encubiertos, interceptaciones telefónicas, análisis de información, entrevistas y diligencias judiciales, herramientas clave para establecer el alcance de la organización.

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Las capturas se llevaron a cabo mediante 15 allanamientos en Suba (Bogotá), Soacha (Cundinamarca) y Chiriguaná (Cesar). En estas acciones fueron detenidas 18 personas, de las cuales 17 tenían orden judicial y una fue capturada en flagrancia, incluyendo cuatro presuntos sicarios.

A este resultado se sumaron cinco capturas adicionales en La Tebaida (Tolima), Soacha y Bogotá, en coordinación con la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, completando así los 23 capturados.

Un modelo criminal basado en microtráfico y homicidios

De acuerdo con las autoridades, ‘El Mesa’ nació en Bello (Antioquia) y extendió sus operaciones a Bogotá en 2012. Su accionar combinaba el microtráfico de drogas con la ejecución de homicidios selectivos.

Uno de los métodos identificados fue el uso de vehículos tipo taxi como fachada para movilizar armas y estupefacientes desde Usme hacia Suba. Además, la organización arrendaba inmuebles de manera temporal para almacenar y dosificar droga, que luego distribuían en discotecas, parqueaderos y espacios públicos.

Los barrios La Gaitana, Fontanar, Villa Cindy, Santa Rita, Santa Cecilia, Lisboa y Bilbao hacían parte de sus zonas de operación.