La Policía Nacional cerró el balance de Semana Santa con una reducción en delitos y siniestros viales frente a 2025, mientras mantiene un operativo especial para el regreso de viajeros este domingo. El dispositivo combina más presencia en carretera, controles técnicos y vigilancia aérea en corredores de alto flujo.

El reporte oficial deja dos fotografías de la temporada. La primera es la del balance general: durante la Semana Santa, la institución desplegó más de 34.000 uniformados en acciones de seguridad ciudadana, movilidad, turismo, protección de menores y cuidado ambiental. La segunda es la del cierre de la operación: para el plan retorno, la Dirección de Tránsito y Transporte ubicó más de 5.800 uniformados en las principales vías del país, con apoyo de 234 áreas de prevención y control y 20 puntos priorizados en corredores estratégicos.

Menos delitos y menor siniestralidad

Según la Policía, los principales indicadores de seguridad mostraron una caída frente a la Semana Mayor de 2025. El homicidio bajó 14 %, con 35 vidas salvadas, mientras que las lesiones personales cayeron 88 %, al pasar de 1.588 casos a 183. En el mismo balance, la institución reportó 769 casos de hurto, una reducción de 85 %, y más de 1.669 capturas, además de la incautación de 5,7 toneladas de droga, la destrucción de 63 laboratorios y la recuperación de más de 254 vehículos.

En las carreteras, el balance también fue presentado como favorable. La Policía informó que durante la temporada se movilizaron más de 9,2 millones de vehículos por los peajes del país, un 1 % más que en 2025. En ese mismo periodo, la siniestralidad vial se redujo 51 %, al pasar de 443 a 218 siniestros, mientras que las muertes en accidentes de tránsito bajaron 46 %, de 122 a 66 casos. A eso se sumó una reducción de 41 % en personas lesionadas, equivalente a 214 casos menos.

El componente de control también se mantuvo alto. En desarrollo de la operación vial, la institución reportó 18.409 medidas correctivas por infracciones de tránsito y 8.828 pruebas de embriaguez, de las cuales 34 resultaron positivas. En paralelo, dentro del Código Nacional de Seguridad y Convivencia, fueron impuestos 30.085 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia.

El foco se traslada al regreso

Con el cierre de la temporada, la atención se concentra ahora en el retorno, especialmente en los accesos a Bogotá y en varios corredores nacionales de alto riesgo. La Policía proyecta que en esta fase ingresen cerca de 1,5 millones de vehículos, con mayores flujos en Cundinamarca, Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Tolima y Meta. Solo en la temporada, la institución registró una concentración de 2,5 millones de vehículos en Cundinamarca y 1,4 millones en Bogotá.

Para enfrentar ese movimiento, el operativo fue reforzado con el sistema aéreo Halcón y con drones en los accesos a la capital. Además, la Policía activó el “Plan Freno”, una estrategia que concentra controles en tramos críticos como Bogotá–Girardot, Bogotá–Tunja, Medellín–Santuario, Cali–Palmira–Andalucía, Cerritos–Cauyá, Castilla–Girardot, Tunja–Duitama y Pescadero. Allí se adelantan verificaciones de velocidad, revisión técnico-mecánica, chequeo de frenos y llantas y supervisión de tiempos de conducción.

La Policía también informó que mantiene una política de cero tolerancia frente al exceso de velocidad y la conducción bajo efectos del alcohol. En este cierre de puente, además, reportó afectaciones en nueve departamentos, con tres cierres totales y 21 parciales, y señaló que para facilitar el ingreso a Bogotá se aplican medidas como el pico y placa regional y carriles reversibles en corredores como Villavicencio–Bogotá, Anapoima–Bogotá y la carrera Séptima.

El balance oficial, en suma, mezcla dos mensajes: una reducción de delitos y de víctimas en carretera frente al año pasado, y un llamado a no bajar la guardia en el regreso. La temporada cierra con mejores indicadores, según la Policía, pero el mayor reto sigue estando en las últimas horas de movilidad masiva, cuando coinciden el cansancio del viaje, la congestión y las decisiones al volante.



