¿Quién es el 'monstruo de Anapoima' recapturado en Ibagué?

Horas después de que se activara la búsqueda por su fuga de la cárcel de Jamundí, Alexander Díaz Alvarado (alias 'El Monstruo de Anapoima') fue recapturado en el sur de Ibagué, en la calle 24 Sur, sector del puente de La Cartagena. La detención, confirmada por el Inpec, volvió a poner sobre la mesa el caso por el que fue condenado: un asalto cometido en una finca de Anapoima, en Cundinamarca, que terminó con un hombre muerto, una mujer víctima de violencia sexual y tres adultos mayores golpeados y robados.

La fuga había sido detectada durante el conteo de Viernes Santo, después de que, según la Personería de Jamundí, el escape se produjera entre la noche del jueves y la madrugada del viernes en el bloque 1, pabellón 3 del penal. A partir de esa alerta, las autoridades desplegaron un operativo que terminó ese mismo día en la capital tolimense. Ese fue el hecho que reabrió un crimen que, desde noviembre de 2023, había quedado entre los más recordados de la región por la violencia con la que fue ejecutado.

El crimen que conmocionó a Anapoima

El caso ocurrió en la madrugada del 12 de noviembre de 2023, en una finca ubicada en la vereda Panamá, en Anapoima. De acuerdo con la reconstrucción de la Policía Nacional, dos hombres entraron al predio, intimidaron con arma de fuego y arma cortopunzante a una pareja que vivía en el lugar, y la redujeron para cometer un robo. En medio del ataque, el hombre fue amarrado con una soga en el cuello y en los pies, y murió por asfixia. La mujer fue sometida a acceso carnal violento.

El ataque no terminó allí. Después de agredir a la pareja, los asaltantes ingresaron a otra vivienda de la misma finca, donde estaban tres adultos mayores. Según el reporte oficial, también fueron golpeados y despojados de celulares, un computador portátil y dinero en efectivo. El caso impactó en Anapoima no solo por la gravedad del crimen, sino porque ocurrió en una zona asociada al descanso y al turismo de fin de semana, donde un hecho de ese nivel rompió de golpe la sensación de tranquilidad rural.

¿Quién es y qué se sabe de su historial?

Fue en esa investigación donde apareció el nombre de Alexander Díaz Alvarado, el hombre que después sería conocido públicamente por el alias con el que empezó a circular el caso. La Policía lo capturó en Melgar, Tolima, en febrero de 2024, por orden de un juzgado penal municipal de Anapoima. Desde entonces quedó procesado por homicidio, acceso carnal violento agravado y hurto agravado y calificado. Más adelante recibió una condena de 27 años de prisión por homicidio, hurto calificado y acceso carnal violento, pena que cumplía en Jamundí antes de su fuga.

Sobre su historial, lo que las autoridades informaron en el momento de la captura inicial es que registraba antecedentes por receptación, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones y fuga de presos. Ese dato volvió a cobrar relevancia tras su evasión de una cárcel de máxima seguridad, un episodio que ahora abre una revisión adicional sobre los controles dentro del penal y sobre las circunstancias en las que logró salir del establecimiento antes de ser localizado nuevamente en Ibagué.